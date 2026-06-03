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在強勁就業數據、中東局勢緩和以及AI題材支撐下，美國股市週二（2日）再度創高，費半指數飆漲逾5%，再加上台指期夜盤上漲583點，推動台北股市今（3）日開盤上漲103.15點、來到45660.46點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.96點、來到442.6點。今日開盤量大強勢個股：友達、群創、華邦電、泰金寶-DR、英業達；開盤量大弱勢個股：仁寶、宏碁、南亞科、聯電、緯創。權值股多數走高，權王台積電明日將召開股東會，開盤上漲45元、上漲2425元；台達電開盤上漲60元、上漲2420元；聯發科開盤上漲15元、來到4540元。市場情緒受到中東局勢改善激勵。美國總統川普表示，以色列與黎巴嫩真主黨已同意停止相互攻擊，並強調美國與伊朗的談判仍在快速推進，市場對區域衝突降溫的期待升溫。不過，能源市場依舊緊張。布蘭特原油期貨上漲約1%，來到每桶96美元附近，西德州原油（WTI）期貨也升破每桶93美元。經濟數據方面，美國勞工部公布的職位空缺與勞動力流動調查顯示，4月職缺數增至762萬個，遠高於市場預估的689萬個，也創下近兩年高點。同期裁員人數由188萬人降至169萬人，顯示美國勞動市場仍具韌性。強勁的勞動市場數據也讓市場重新評估利率前景。克里夫蘭聯邦準備銀行總裁表示，若近期通膨趨勢持續升溫，聯準會未來甚至可能考慮進一步升息。她指出，目前維持利率不變仍屬合理，但若等待高通膨完全根植於經濟後才採取行動，未來可能需要付出更高代價。AI題材仍是市場焦點，Marvell上漲逾32%、至每股290.79美元，輝達執行長黃仁勳的公開「收明牌」，預測「Marvell有機會成為下一家市值突破兆美元的半導體企業。」美股昨日全數走高，道瓊指數上漲228.91點或0.45%，收51307.79點，那斯達克指數上漲7.09點或0.03%，收27093.90點，標普500指數上漲9.82點或0.13%，收7609.78點，費半指數大漲760.62點或5.87%，收13726.27點。台股ADR漲跌不一，台積電ADR上漲2.54%，日月光ADR上漲2.86%，聯電ADR下跌1.88%，中華電信ADR上漲0.49%。台指期夜盤也一路走高，盤中最高來到46784點，終場上漲583點或1.26%，收在46686點，台積電期貨盤後最高來到2450元，終場上漲35元或1.45%，收在2445元。