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國民黨桃園市議員詹江村近期被黨內勸進擔任國民黨文傳會主委，隨後又重提「有中國身分證」一事，引發爭議，他更嗆內政部長劉世芳、調查局、移民署都拿他沒辦法，不過隨後又解釋自己說的「中國」其實是指中華民國。對此，內政部長劉世芳回嗆，「就我所了解，爭取中國國民黨的發言人，不需要中國身分證」。詹江村遭勸進當文傳會主委 重提有中國證件國民黨文傳會主委尹乃菁日前請辭待命，同黨桃園市議員凌濤隨即建議，找詹江村擔任文傳會主委，可帶動北台灣整體選情，不過詹江村則冷回「拒訪」。之後詹江村再被網友翻出過去稱「擁有中國身分證」一席話，沒想到他隨即反嗆「我確實有中國身分證啊！怎麼了？」更說「內政部長劉世芳也拿我沒辦法；調查局、移民署都拿我沒辦法，是要怎樣啦！」，之後又補充稱自己講的中國其實是「中華民國」。內政部長劉世芳今赴立法院內政委員會備詢。針對詹江村一再挑釁，她冷回有些議題大概是自己說自己辦，就她所了解，爭取當中國國民黨的發言人，不需要中國身分證。另外針對宗教界人士前往中國交流頻繁發生被失蹤的狀況，劉世芳說，現在有跟內政部或陸委會報備的大概是20多人，但事實上可能還有黑數，原則上它的數目大概在70到80人左右。劉世芳呼籲，內政部支持兩岸在對等交流和宗教信仰，在可以互相交換意見情況下平安到中國大陸交流，但不希望用其他不清楚的理由留置，這對兩岸交流不是好現象。