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中信兄弟投手教練王建民在牛棚因不滿年輕投手盧孟揚的表現，憤而摔下電話摔防水箱，引發轉播單位與球評熱議。上一次看到「建仔」如此震驚，還是在20年前他在大聯盟被華盛頓國民強打齊默爾曼（Ryan Zimmerman）敲出再見全壘打，使洋基輸球，自責丟手套。因此當日轉播主播和球評都相當詫異，直言：「很少看到他有這麼大的情緒反應」。於2日對戰統一獅的比賽中，不僅以3：7敗下陣來，更因味全龍同日擊敗樂天桃猿，使中信兄弟在上半季的淘汰指數正式亮起「E」，確定提前無緣爭奪上半季冠軍。「哇！很少看到王建民教練有這麼大的情緒反應」、「因為這個時候王建民教練絕對不想再燒一個投手，畢竟是本周第一場」，比賽轉播過程中，主播陳捷盛與球評林柏佑對於王建民摔電話的舉動均表示「相當少見」。林柏佑分析指出，由於當時僅是本周的首場比賽，教練團原希望盡量避免在比賽後段消耗過多牛棚戰力，然而盧孟揚接連投出保送造成危機，情緒一向內斂的王建民難免按捺不住情緒。球評黃忠義在轉播中也提到，過去極少看到王建民有如此激烈的反應，並直言：「如果是我，對這個投手（盧孟揚）要嚴厲一點。」顯見連資深球評都對該名年輕投手的控球表現感到擔憂。本場賽事，統一獅在邱智呈的火燙手感帶領下，以7：3擊敗兄弟。邱智呈不僅在5局上敲出超前比數的3分砲，全場更繳出3安打、4打點的猛打賞成績。反觀中信兄弟，雖然由先發投手菲力士（Felix）主投前4局表現平穩，但在5局上遭邱智呈狙擊，最終菲力士投5.2局失5分吞敗。中信兄弟整場打線受制於獅隊先發郭俊麟的壓制，全場僅擊出2支安打，儘管9局下林瑞鈞擊出生涯首轟，仍無力回天。隨著中信兄弟吞下敗仗，加上味全龍獲勝，兄弟隊上半季爭冠希望正式幻滅，淘汰數字歸零。