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▲陳嘉上對周星馳滿滿的佩服。（圖／翻攝自YouTube 塵映）

周星馳1992年的電影《武狀元蘇乞兒》在2023年8月於北京以4K修復版重新登上戲院，導演陳嘉上出席映後交流會時，談到與周星馳的合作細節，大讚周星馳是天才演員，也意外揭露其實這部片並不是以喜劇的架構去拍攝的，陳嘉上說，他跟周星馳談得很透澈，希望能給觀眾不一樣的刺激，比如劇中有一段被抄家，陳嘉上說「不能哭，其他我不管」，結果周星馳突然唱起悲歌，讓陳嘉上起雞皮疙瘩，「他總是能找一些方法，讓你驚喜。」這個訪問片段，近期又在Threads上掀起熱烈討論。有趣的是，周星馳當初是拒絕演出的，但陳嘉上說這是個連周潤發都演不好的角色，用激將法讓他答應演出。雖然周星馳的電影都是以搞笑居多，但其實看過他私下的訪問就知道，他其實個性很沉穩，陳嘉上3年前在電影的4K修復版映後交流會中也說，「他真不光是在搞笑，他很清楚人物內心的力量在哪裡。」以《武狀元蘇乞兒》來說，周星馳的角色蘇燦其實是很自傲，很放不下身段的，但最後他夢見他師父的時候，說了一句，「我基本上不算是一個人，我想重新當人。」陳嘉上分享，片中有一段被抄家的劇情，他只告訴周星馳，不能用哭來表達，其他愛怎麼演，他不管。結果周星馳突然唱起廣東版悲涼的歌曲，陳嘉上說，「我真的沒想到他會唱起來，他一邊唱我一邊起雞皮。」鏡頭一停，陳嘉上衝過去跟周星馳說，「太厲害了！」周星馳從容地看著他笑說，「好聽嗎？」陳嘉上非常佩服周星馳對角色的理解，「我可以感受到天才演員，他總是找一些方法，讓你驚喜。」陳嘉上也知道，觀眾想看周星馳，就必須好玩、顛覆，也必須武打，而《武狀元蘇乞兒》算是周星馳最不好笑的戲，「這部戲不是一個喜劇的概念去建構的，我就跟他討論，除了這些我們還可以怎麼樣，還是讓觀眾哭一下可能嗎？」而最後一場，周星馳打出降龍十八掌時是天黑，陳嘉上讓劇組加了一個烏雲蔽日的鏡頭繼續拍，每天拍到晚上9點，他自己沒有看過調光的過程，這回重新上映，讓他能再次欣賞自己的作品，陳嘉上說，「我覺得很感人，太幸運了！」這段訪問影片近來又在Threads上被熱烈討論，許多網友都說周星馳真的是少見的天才演員，「一年一影帝，百年周星馳」、「電影界的黃仁勳」、「十八掌原來有望夫成龍」。有趣的是，《武狀元蘇乞兒》這部片原本陳嘉上是不想接的，他想拍的是槍戰片，但因為電影公司說，想拍槍戰片，就必須先把《蘇乞兒》拍完，這讓他很頭痛，因為他從來沒拍過武俠片，而且蘇乞兒這角色，袁小田、周潤發都演過，但陳嘉上都不滿意，還說周潤發都拍不好的東西，就是很難搞了。陳嘉上想過曾合作過的周星馳，但周星馳也拒絕了他，陳嘉上不死心，告訴他這次的角色是個富三代，可以為所欲為，最後再來個激將法，說也是，連周潤發都演不好的，讓他來演，也確實為難，就是這句話讓周星馳說什麼都要拍了。