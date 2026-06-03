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▲網友用愛莉莎莎提供的數據請Meta AI估算，瑜伽課營收約1.1億元。（圖／翻攝自Threads）

網紅愛莉莎莎近日因瑜伽課分潤爭議和尼泊爾老師Raj發生爭執，Raj稱自己只拿到約390多萬台幣，僅課程收益的1%，愛莉莎莎則說平台給老師含稅500多萬元的報酬，雙方各持己見，也讓外界好奇這套線上瑜伽課收益到底是多少？有網友請Meta AI估算，若以3000元的早鳥學費來看，賣出3.7萬多人，營收高達1.12億，500萬只佔了其中的4.4%。愛莉莎莎昨（3）日晚間拍片澄清她與Raj之間的糾紛，愛莉莎莎表示，Raj的薪水早就跟販售瑜伽課的平台「知識衛星」白紙黑字的簽約了，她看到課程賣得不錯，還額外幫老師爭取獎勵，老師保底酬勞加上獎金，大概拿了500多萬台幣（含稅），已經超過課程收益的1%好幾倍了。愛莉莎莎也強調，瑜伽課90%以上的學員都是在早鳥價3000元優惠時就已購入課程，當時還有送350-500元不等的折價券，等於幾乎沒人是用1.1萬元的原價買課，所以其實他們賺的錢並沒有外界想像的多，另外還要扣掉拍攝、營運、宣傳銷售等成本。有網友因此好奇在Threads上請出Meta AI，幫忙估算瑜伽課的真實收益，AI以3萬7587名學員乘以3000元學費，算出營收是1億1276萬1000元，還加碼分析：「毛利要看拍片成本，如果是自媒體團隊拍，常見成本50萬-200萬，扣掉後毛利約1.1億。如果含行銷、平台抽成30%，實拿約7890萬。」AI也指出，依照線上課老師分潤的業界行情來看，IP強的老師拿20%-50%，純授課老師通常只拿10%-30%。如果Raj老師領500萬元，約佔營收1.12億元的4.4%，以IP等級來講偏低，但如果他只是掛名授課，其實也不算離譜。而針對老師拿出的收據，說他只領到12萬6000美金（約新台幣395萬元）一事，愛莉莎莎也強勢回擊：「」從愛莉莎莎的發言來看，老師明顯領的金額更高，而老師目前也已關閉社群。