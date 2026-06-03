輝達CEO黃仁勳來台「美食地圖」引發討論，日前出席GTC Taipei大會主題演講時，身後的背板除了各大AI供應鏈台廠以外，還私心置入5家他超愛的台灣餐廳和料理，其中包括王記府城肉粽。對此，許多粉絲也立刻前往朝聖、店外大排長龍，讓網友笑說：「肉粽就像剛開賣的顯卡一樣，一顆難求」、「黃仁勳比米其林評價還有效」、「太狂！成功打入輝達供應鏈」、「何時上市？」

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黃仁勳愛店打進輝達供應鏈名單　店家擠爆人潮

黃仁勳日前演講時，供應鏈背板除了台積電等台灣廠商與機構之外，還意外出現他訪台必吃的幾家餐廳，像是磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳等，引起現場一陣笑聲。有民眾拍下王記府城肉粽外擠滿排隊人潮的照片，幽默寫下：「黃仁勳，這就是你想要的世界嗎？」

▲黃仁勳在GTC Taipei演講時，眼尖網友發現背板合作夥伴名單中，竟出現王記府城肉粽、富霸王豬腳、花娘小館等5家愛店。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei直播）
▲黃仁勳在GTC Taipei演講時，眼尖網友發現背板合作夥伴名單中，竟出現王記府城肉粽、富霸王豬腳、花娘小館等5家愛店。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei直播）
黃仁勳來台「美食地圖」引關注　網笑：比米其林評價有用

貼文曝光後，網友紛紛表示：「黃仁勳比米其林評價還有效」、「建議我黃爸出一本台灣美食指南，出完剛好這些好料都能進NVIDIA園區」、「真人版財神爺」、「就等上市了」、「畢竟是打入AI產業鏈了，爆單也是正常的」、「今日肉粽漲停板」、「米其林星星真的沒什麼了不起，打入輝達供應鏈才算成就。」

事實上，王記府城肉粽除了招牌肉粽外，也有素粽和甜粽，一顆原本80元，不過目前官網已更新至85元，不算平價卻仍引來民眾瘋搶。值得一提的是，王記府城肉粽屬南部粽名店，也意外引起網友南、北粽爭論。


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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...