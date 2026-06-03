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▲黃仁勳在GTC Taipei演講時，眼尖網友發現背板合作夥伴名單中，竟出現王記府城肉粽、富霸王豬腳、花娘小館等5家愛店。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei直播）

輝達CEO黃仁勳來台「美食地圖」引發討論，日前出席GTC Taipei大會主題演講時，身後的背板除了各大AI供應鏈台廠以外，還私心置入5家他超愛的台灣餐廳和料理，其中包括王記府城肉粽。對此，許多粉絲也立刻前往朝聖、店外大排長龍，讓網友笑說：「肉粽就像剛開賣的顯卡一樣，一顆難求」、「黃仁勳比米其林評價還有效」、「太狂！成功打入輝達供應鏈」、「何時上市？」黃仁勳日前演講時，供應鏈背板除了台積電等台灣廠商與機構之外，還意外出現他訪台必吃的幾家餐廳，像是磚窯、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳等，引起現場一陣笑聲。有民眾拍下王記府城肉粽外擠滿排隊人潮的照片，幽默寫下：「黃仁勳，這就是你想要的世界嗎？」貼文曝光後，網友紛紛表示：事實上，王記府城肉粽除了招牌肉粽外，也有素粽和甜粽，一顆原本80元，不過目前官網已更新至85元，不算平價卻仍引來民眾瘋搶。值得一提的是，王記府城肉粽屬南部粽名店，也意外引起網友南、北粽爭論。