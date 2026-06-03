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▲AI教父黃仁勳到饒河夜市吃綿綿冰。（圖／翻攝自輝達IG@NVIDIA ）

▲饒河夜市有不少好吃的花生捲冰淇淋攤商（圖／翻攝自輝達IG@NVIDIA ）

▲不僅影片披露，黃仁勳的確日前有在饒河夜市吃了烤玉米。（圖／翻攝自輝達IG@NVIDIA ）

「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月底來台至今，同樣再度掀起關注，每回造訪台灣，他都會把握機會品嘗美食，而民眾也總是追隨品嚐，儼然是「黃仁勳美食地圖」。而輝達官方社群平台帳號昨（2）日更PO出33秒的美食片，全是饒河夜市的美食，包含烤玉米、胡椒餅、綿綿冰、花生捲冰淇淋等全都有，而店家名單也陸續被挖出。輝達官方帳號在社群平台PO出一段影片，開頭就是饒河夜市的招牌，接著鏡頭陸續帶到熱炒、烤玉米、薄餅、燒烤、花生捲冰淇淋、燒賣、銅鑼燒、綿綿冰與炒飯等美食。一旁更寫文：「台北的活力源自於創新精神與絕頂美食。如果你正參與台北國際電腦展的GTC台北大會，那逛夜市絕對是不可少的體驗」，網友們紛紛喊感動之外，夜市名單也引起眾人討論，以下整理各店家與其特色。以綿綿冰為招牌品項，搭配多樣水果最是美味，而黃仁勳他們就吃了夏天最熱銷的芒果口味。被CNN 評選為「台灣十大美食」之一，且曾獲米其林必比登推薦的攤販就位於饒河夜市靠近慈祐宮的門口。饒河夜市賣花生捲冰淇淋的攤位不少，從影片畫面中來判斷，應是十分幸福花生捲冰淇淋，除了包入有滿滿的花生碎，還強調使用宜蘭阿宗芋冰，是老字號人氣店家，再配上香菜，十足老滋味。手工現做的銅鑼燒有正常版與迷你版２種尺寸，內餡則有８種口味供挑選。包含紅豆、卡士達、抹茶、巧克力、蜂蜜等。現煎餅皮鬆軟綿密，內餡甜度拿捏得宜，風評多是指出甜而不膩。標榜以無腥味的黑豬肉製作，現烤美味是許多觀光客來饒河夜市必吃的美食之一，當然建議最道地吃法就是別忘記要配上大蒜。饒河夜市內同樣有多家攤商販售生煎包，各有擁護者，從影片中煎鍋與工作人員制服判斷，較有可能是身煎百戰上海鐵鍋生煎包，現包現煎，做出包子底酥脆、內餡飽滿多汁的迷人口感。黃仁勳此行來台第二天（5月24日），拜會完台積電創辦人張忠謀後就跑去「饒河夜市」，當天的確就吃了這攤現烤玉米，影片中可見糯米玉米現烤畫面，等待著熟透後要再塗上滿滿的獨門醬汁，讓每顆玉米都鹹甜夠味。