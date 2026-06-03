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空軍昨日早上8時發生失事意外，1架T-34初級教練機執行模擬發動機失效航線訓練任務，在跑道北頭墜落，造成2名中校飛官過俊男、盧季佑殉職。事後被翻出國防部今年度編列的10億T-34保修預算仍尚未審查完竣，有網友質疑藍白擋預算害死人。對此，立院外交國防委員會召委、藍委馬文君痛斥可惡可恥，直呼這筆預算完全沒有凍結也沒有影響，更嗆今年度國防預算加上韌性特別預算、國防特別預算高達1.8兆，都已經通過了，請人民去看看到底被砍了什麼？綠營側翼怪保修沒過害T-34失事綠營質疑，T-34失事意外，一個可能原因是今年保修費用10億沒有通過，維修能量受限，痛斥立院外交國防委員會藍委馬文君、徐巧芯等人好意思哀悼、有夠噁心。馬文君今痛斥，這是非常可惡又可恥的政治操作，這筆預算完全沒有凍結，也沒有影響，而且之前才發生F-16墜機事件，真相也還沒查清楚，現在又發生兩個飛官因T-34教練機墜落發生憾事，這才是應該真正該去面對的。馬文君說，T-34教練機的10億保修預算已經通過，這是一般的維持案，有沒有審都可以用，空軍也已經在用了，漢翔才剛維修過，空軍也持續在用，不要把它甩鍋到什麼預算沒有審，因為它本來就可以使用。馬文君說，一直說藍白刪凍預算，國防預算從過去馬政府的3000億，到今年包括韌性預算、國防特別預算跟年度預算共1.8兆，到底被刪、被擋、被凍了什麼？1.8兆都通過了，比馬政府時期多了6倍，可是看到使用超過40年的T-34教練機，還有機齡40年以上的C-130運輸機，這些都非常老舊，可是在預算裡曾為這些做過什麼計畫嗎？有說要買新飛機嗎？只看到很多廠商關心無人機，反而關乎官兵生命安全、戰力維持跟武器系統裝備應檢視的，都沒有被考慮。馬文君說，到底被砍了什麼，大家可以去檢視，全民也可以看看，到底需要什麼樣的國防武器、裝備，需要照顧軍人的生命安全，他們的戰力到底是什麼？1.8兆要怎麼花請所有人民去看看。