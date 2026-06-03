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全球股市約50%的漲幅由半導體單一產業貢獻，而亞洲（不含日本）市場的比例甚至更高。渣打集團股票部首席投資總監Sundeep Gantori指出，這種高度集中的現象，反映出大型科技週期的初期特徵，但下一波漲勢的結構將可能有所不同，市場資金預期將從少數強勢股，擴散至更多元的產業與區域，目前股市多頭行情並未結束，投資機會在於擴大布局，將資金分散至AI價值鏈的不同階段、產業及區域。這需要更細緻且具選擇性的選股策略，同時也開啟更廣泛的潛在獲利空間。2026年至今，股市漲幅呈現高度集中態勢。全球股市約50%的漲幅由半導體單一產業貢獻，也反映出大型科技週期的初期特徵，通常由基礎建設與技術供應商領漲，提早佈局相關題材尤其是半導體類股的投資人，應該已取得相應報酬。不過，下一波漲勢的結構將可能有所不同。Sundeep Gantori指出，市場資金預期將從少數強勢股，擴散至更多元的產業與區域，而推動此項轉變的核心因素在於AI題材的演進。隨著AI採用率加速提升，價值創造的重心正逐漸向下游移動。美國普查局數據顯示，AI 採用率正逼近20%的關鍵門檻。回顧過去智慧型手機與雲端運算等科技發展週期，此滲透率水準通常是關鍵轉折點。突破此門檻後，主要受惠族群將由早期的技術供應商轉向應用端企業。渣打評估，AI產業目前正處於此一轉折階段。隨著AI應用範圍擴大，善用AI技術的企業，尤其是網路平台及其他下游產業，有望取得更高的商業價值。這類企業通常具備規模化變現AI應用的優勢，較能有效將技術能力轉化為實質的營收成長與獲利。另一方面，儘管記憶體晶片等零組件可能持續面臨供應緊絀，但在終端需求支撐下，供應鏈各環節的企業應能順利轉嫁成本，進而維持獲利空間。針對上述趨勢，Sundeep Gantori提醒，投資策略亦須隨之調整。在AI週期初期奏效的高度集中布局策略，未來難以帶來相同的超額報酬。投資人應轉向更為均衡的配置，例如將資金分散至硬體設備、軟體平台及終端應用產業。選股範圍不應侷限於科技類股，亦須涵蓋醫療保健與金融服務等非科技領域的AI應用企業；這些產業透過 AI 提升生產力的效益已日益顯著。資金外溢效應不僅見於產業，也正擴及不同區域市場。今年以來，亞洲（不含日本）股市表現相對強勢，漲幅顯著超越全球大盤，但Sundeep Gantori指出，考量現階段評價面已充分反映多數利多因素，建議投資人宜適度獲利了結，並將配置調整至中立。相對而言，歐洲（不含英國）股市走勢落後於全球大盤，反而相對浮現布局價值，歐洲市場涵蓋工業、金融、消費及醫療健護等多元產業的AI應用企業；隨著股市多頭格局擴散，這類具備落後補漲潛力的類股值得留意。此種資金輪動現象，也就是從強勢股流向落後補漲股及從高度集中轉為分散佈局，正是市場多頭週期逐步邁入更成熟階段的典型特徵，但Sundeep Gantori強調，這並非建議全面看空股市。基於穩健的企業獲利成長及仍具吸引力的上漲潛力，渣打對整體股票資產維持看多評級，其中美國市場憑藉其在科技創新與AI發展的領導地位，持續被視為布局重點；亞洲（不含日本）、日本與歐洲（不含英國）維持分散的核心部位配置，將有助於投資人掌握市場擴大輪動所帶來的潛在行情。不過，地緣政治緊張局勢特別是中東地區可能對能源市場造成干擾。根據渣打基準情境假設，區域衝突應不致長期化，並預期國際油價在未來12個月將呈現下行趨勢。在此基準假設下，此總體經濟環境有利於支撐全球經濟成長與企業獲利表現。Sundeep Gantori表示，目前情境看來股市的多頭行情並未結束，而是在進行結構性的演變。能率先認知此一轉變的投資人將可能具備優勢。過去集中投資少數科技技術供應商的策略，其反映的行情已大致完成。目前的投資機會在於擴大佈局，將資金分散至AI價值鏈的不同階段、產業及區域，這需要更細緻且具選擇性的選股策略，同時也開啟了更廣泛的潛在獲利空間。