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產業界大事台北國際電腦展COMPUTEX 2026在昨（2）日正式登場，也引爆市場對AI題材的想像。身為全球半導體中心的台積電，今（3）日再度受到資金青睞，在股東會前夕股價一度衝至2440元新天價，市值達到新台幣63.27兆元。輝達執行長黃仁勳昨日舉行全球媒體問答，他表示，台灣在製造方面表現的令人驚嘆，特別是技術製造，台灣是生態系的中心、是起點，他也透露，對台灣將持續進行兩項投資，第一個最好的方式就是「花錢」，輝達是台灣生態系中最大的買家；第二，投資在地人才，未來幾年，輝達必須互用成千上萬名的員工。黃仁勳表示，台灣對美國來說是個不可思議的戰略合作夥伴，因為台灣正在投資整個生態系，以便在美國進行製造。例如，台積電、日月光、矽品、緯穎和富士康在美國的投資，讓全球供應鏈盡可能地多元化、具備韌性，這真的非常不可思議。台積電不僅是輝達Vera Rubin晶片的主要代工廠，並是高通和英特爾的合作夥伴，在AI題材帶動下，台積電今日開盤股價衝上2440元新天價，市值達到新台幣63.27兆元。