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韓國男團SEVENTEEN出道11年，近來上綜藝節目《出差十五夜》慶祝，沒想到其中一段製作人羅暎錫（羅PD）提到珉奎先前以小分隊之姿到高雄演出，聊天過程中眾人一口一個「台灣」，結果字幕翻譯卻變成「海外」引來大批克拉（粉絲名）不滿，雖然後來節目已經將字幕修改為台灣，仍引來不小爭議。SEVENTEEN登上《出差十五夜》慶祝出道11週年，與製作人羅暎錫（羅PD）一邊聚餐一邊聊天，提到珉奎先前以小分隊身分到高雄演出發生的小插曲，當時珉奎誤信了導航，本來打算從飯店慢跑到旗津，卻不知道中間要搭船才能到，讓成員笑成一團，而羅PD在敘述這段有趣的經歷時，都是用「台灣」來稱呼，畫面上也出現台灣的新聞畫面截圖。沒想到眼尖的網友發現，後續上架的字幕中，提到台灣的部分全都變成「海外」，簡體中文則翻譯成「國外」，只有英文和日文字母是台灣，引來許多克拉不滿，認為當日者都說是台灣了，為什麼字幕還要刻意避開，還群起要退追節目與羅PD的帳號，目前節目組已經將字母修正，但仍有網友認為節目組對翻譯的處理方式很不恰當。