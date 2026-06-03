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民進黨智庫新境界文教基金會副董事長邱義仁近日接受媒體訪問時表示，總統賴清德的兩岸主張延續前總統蔡英文路線，也多次重申「維持現狀」。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲今（3）日表示，邱義仁在兩岸議題跟國安議題上，非常的專業，其分析蠻有說服力的。邱義仁日前受訪時表示，外界近來將賴清德政府推動的「全社會防衛韌性」與台獨議題連結，甚至貼上「韌性台獨」標籤，但他認為這是將不同議題混為一談。他強調，賴清德上任後延續蔡英文兩岸路線，核心仍是「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，重點在於維持現狀。民進黨團上午舉行記者會，范雲受訪時說，邱義仁在兩岸議題跟國安議題上，非常專業，並長期協助國家元首處理國家安全相關議題，其分析還蠻有說服力的。他說，他看到的也是，賴總統在國安專業團隊上，是繼承小英總統的國安團隊。范雲提到，不管是在主權、在兩岸關係上，就是「互不隸屬」、台灣人未來就是由2300萬人決定，「四個堅持」、「四大支持」，其實完全沒有改變。范雲提到，所謂的「四個堅持」就是當時的小英總統在就職時提出的，堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國跟中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須由全體台灣人決定，「我想這個部分，我相信大多數的台灣人民都會支持」。