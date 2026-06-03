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國安局特勤中心負責正副總統及總統候選人安全防護，國安局今年度編列預算換2輛安全警備車8顆特殊規格輪胎，每顆費用高達51萬6000元，引發立委關注。國安局特勤中心今（3）日表示，由於原物料上漲，加上防彈輪胎材質跟其他不一樣，價格是真的無法跟一般輪胎來做對比。立院外交及國防委員會今日審查國安局115年度公開與機密預算，包括國民黨立委黃建賓、陳永康、徐巧芯與民進黨林楚茵、王義川等5人都提案關注特殊規格的輪胎汰換費用，並分別提出凍結預算，要求書面報告後才得以動支。林楚茵也提案，國家安全局特勤中心安全防護警備車之特殊規格輪胎汰購紀錄中，警備車前次（110年）汰換輪胎之預算為35.3 萬元/個，本次預算51.65萬元/個，單個輪胎增加 16.35 萬（46%）；警備車2尚未有汰換紀錄，本次預算54.7萬元/個。此二車輛輪胎單價漲幅顯不合理，國家安全局應說明理由。國安局特勤中心副指揮官林鶴欽解釋說，主要是因為今年整個原物料上漲，因為石油現在已經漲到每桶115美元，也會影響到輪胎的價格。防彈輪胎的價格本來就高，這個都是有經過訪商確認之後，並不是浮報，是原物料真的漲太多。不過，林楚茵仍質疑，單顆輪胎的漲幅如果高達46%時， 照理說其他的單位應該也會有這麼高的漲幅？林鶴欽表示，因為防彈輪胎跟一般輪胎不一樣，它的材質跟其他的都不一樣，它的價格是真的沒有辦法跟一般的輪胎來做對比。最後，林楚茵同意預算照列，因為安全很重要，但應該有清楚說明。不然的話單顆輪胎漲了將近百分之五十，這個誰來看預算都會覺得這個漲幅太高。