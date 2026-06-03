我是廣告 請繼續往下閱讀

台北高溫紅爆！一票人走在路上被烤焦：曬成乾了

▲台灣颱風論壇表示，今日天氣轉為西南風或偏南風，各地高溫訊號依然明顯，尤其西半部普遍炎熱，其中雙北、中南部內陸、花東縱谷有機會出現36度以上高溫。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

13縣市高溫拉警報！明變天雷雨轟炸終結高溫

▲中央氣象署今日發布高溫警戒，提醒13縣市民眾注意防曬、多補充水分。（圖／中央氣象署）

近期全台各地連日高溫，中央氣象署今（3）日針對13縣市發布高溫警戒，其中台北、新北地區高溫將突破36度，，崩潰表示「快被曬成乾了」、「差點昏倒」。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文提醒，表示由於今日天氣轉為西南風或偏南風，各地高溫訊號依然明顯，，提醒民眾外出務必防曬、多補充水分。今日白天高溫持續，不少台北人也崩潰抱怨「好熱，到底為什麼有辦法那麼熱」、「今天真的台北很熱」、「怎麼台北也這麼熱啊？今天還是都在室內好了」、「台北太熱了！光是去巨蛋的路上就差點昏倒」、「我覺得自己快被曬成乾了」。中央氣象署今日發布高溫警戒，表示台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，氣溫將達36度以上；台南市則為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。根據天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，，請務必做好高溫防範措施，避免熱傷害。另一方面，轉為迎風面的南高屏地區整日也陸續有短暫陣雨機會，近期高溫現象可望略為趨緩。