近期全台各地連日高溫，中央氣象署今（3）日針對13縣市發布高溫警戒，其中台北、新北地區高溫將突破36度，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」亦提醒，今日西半部普遍炎熱，其中雙北、中南部內陸、花東縱谷需特別留意高溫，中午時段溫度分布圖呈現一片橘紅，一票民眾在外也十分有感，崩潰表示「快被曬成乾了」、「差點昏倒」。
台北高溫紅爆！一票人走在路上被烤焦：曬成乾了
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文提醒，表示由於今日天氣轉為西南風或偏南風，各地高溫訊號依然明顯，尤其西半部普遍炎熱，其中雙北、中南部內陸、花東縱谷有機會出現36度以上高溫，並貼出溫度分布圖，中午時段全台幾乎一片橘紅色，提醒民眾外出務必防曬、多補充水分。
今日白天高溫持續，不少台北人也崩潰抱怨「好熱，到底為什麼有辦法那麼熱」、「今天真的台北很熱」、「怎麼台北也這麼熱啊？今天還是都在室內好了」、「台北太熱了！光是去巨蛋的路上就差點昏倒」、「我覺得自己快被曬成乾了」。
13縣市高溫拉警報！明變天雷雨轟炸終結高溫
中央氣象署今日發布高溫警戒，表示台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，氣溫將達36度以上；台南市則為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
根據天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今日受西南風影響，各地為晴時多雲天氣，僅午後山區有局部短暫陣雨或偶雷雨。氣溫普遍炎熱，預測高溫普遍都有33-35度，且大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷更要留意36度或以上高溫機會，請務必做好高溫防範措施，避免熱傷害。
但明（4）日隨著西南風水氣增多，各地雖仍時有陽光露臉，但整體雲量將增加，天氣稍轉不穩，預測各地為多雲到陰天，午後配合熱力作用影響，容易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，尤其山區一帶更需留意午後天氣變化。另一方面，轉為迎風面的南高屏地區整日也陸續有短暫陣雨機會，近期高溫現象可望略為趨緩。
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天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文提醒，表示由於今日天氣轉為西南風或偏南風，各地高溫訊號依然明顯，尤其西半部普遍炎熱，其中雙北、中南部內陸、花東縱谷有機會出現36度以上高溫，並貼出溫度分布圖，中午時段全台幾乎一片橘紅色，提醒民眾外出務必防曬、多補充水分。
13縣市高溫拉警報！明變天雷雨轟炸終結高溫
中央氣象署今日發布高溫警戒，表示台北市、新北市、桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣為黃色燈號，氣溫將達36度以上；台南市則為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
根據天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今日受西南風影響，各地為晴時多雲天氣，僅午後山區有局部短暫陣雨或偶雷雨。氣溫普遍炎熱，預測高溫普遍都有33-35度，且大台北盆地、中南部內陸及花東縱谷更要留意36度或以上高溫機會，請務必做好高溫防範措施，避免熱傷害。
但明（4）日隨著西南風水氣增多，各地雖仍時有陽光露臉，但整體雲量將增加，天氣稍轉不穩，預測各地為多雲到陰天，午後配合熱力作用影響，容易有熱對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨，尤其山區一帶更需留意午後天氣變化。另一方面，轉為迎風面的南高屏地區整日也陸續有短暫陣雨機會，近期高溫現象可望略為趨緩。