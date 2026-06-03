中信兄弟昨（2）日在台北大巨蛋的比賽3：7不敵統一7-ELEVEn獅，淘汰指數已正式歸零，確定無緣上半季冠軍。比賽後段休息室內王建民罕見動怒，摔電話門的反應也引起球迷討論，賽後更有網友在社群媒體上發布：這箱子是我做的！用力發洩沒問題。

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休息室內王建民罕見動怒

昨日九局上半，兄弟換上盧孟揚後援登板，然而開局卻陷入控球亂流，接連保送前三棒打者，投手教練王建民當時在休息室中神情凝重，在打完牛棚電話後更是怒摔電話門。

王建民以沈穩的形象成名，上一次看到王建民在休息室發洩情緒已經要追溯到2006年洋基時期，當時他距離生涯首場完投勝僅差兩個出局數，然而卻遭到當對手狙擊，一發逆轉兩分砲讓他一下從完投勝變成敗戰投手。他下場時才難掩懊惱，怒摔手套。

電話箱廠商發文：箱子非常堅固　用力發洩沒問題！

賽後網友在社群發佈：他摔的電話箱是我做的，箱子非常堅固，請用力發洩沒問題的！

雖然本人低調不接受訪問，但網友們也在底下逗趣留言，「還好恰恰接領隊了，不然應該要找你報修了」、「有拿給恰哥測試過了嗎」

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顏廷諾編輯記者

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