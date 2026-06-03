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韓團EXO將於7月在高雄開唱，但傳出開唱前的線下簽售會背後疑是中國單位主辦，更有網友稱購票要中國號碼和台胞證，不過，台灣主辦單位FANME則否認「均非事實」。對此，民進黨立委黃捷今（3）日表示，絕對不支持粉絲被打壓、被迫跪著追星。EXO宣布將展開線下簽售會後，有台灣粉絲發現簡體字海報下方出現「小芒」和「FANME」2個平台，有網友發文稱想購票時需要中國電話號碼，也需要有台胞證才能買票，FANME事後發聲明指出，FANME為新想股份有限公司旗下品牌，公司依法設立於台灣，所有股東及資金皆來自台灣本地，並無任何境外資金或股東參與，而針對近期網路上流傳「必須辦理台胞證才能參加活動」、「需持特定區域手機門號才能購買資格」以及「活動將於非FANME平台販售」等說法，目前活動尚未開放應募販售，上述內容皆非事實。民進黨團上午召開輿情記者會，黃捷受訪時表示，這件事情他昨天第一時間的了解，EXO簽售會跟演唱會是兩者不同的主辦跟活動性質，7月18日、7月19日的演唱會是由理想國主辦，場地是在高雄巨蛋，這部分都合法合規、沒有問題。黃捷提到，但其他活動，如是簽售會，目前看起來是由中國小芒舉辦，小芒屬於湖南廣電集團旗下，而湖南衛視又是湖南省政府直接管理的公司，相關活動是否涉及中國黨政軍背景，以及粉絲也擔心若經由這個平台，是不是會讓中國網站蒐集個資、銷量數據會被計入中國市場，甚至報名還要使用台胞證，如果有以上的情事發生，確實踩到台灣國安紅線，引發疑慮。黃捷提到，昨天台灣主辦單位Fanme（新想）公司有跟他聯絡，他們說法是，目前網路上資訊都不是正式的，簽售會的資訊都還沒出來。黃捷續指，更廣泛的來說，最近他接收到很多類似的案例，它的娛樂公司本身是中資，透過各式各樣的演藝活動，要來台灣舉辦，卻讓粉絲在過程中遭受打壓、被迫跪著追星，這些情況絕對不支持，相關法律他將跟文化部、陸委會討論，希望可以修法保障台灣追星人的權益。