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國民黨主席鄭麗文近日展開訪美行程，適逢《華爾街日報》引述接近北京的消息人士指出，中國國家主席習近平看好鄭麗文成為2028年台灣總統大選的重要人選，引發政壇熱議。對此，媒體人羅友志認為，鄭麗文本人未必有意角逐總統大位，而此刻最緊張的就是台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜這些人。「鄭麗文要亮底牌了！」羅友志2日在臉書發出一支影片指出，最緊張的就是盧秀燕這些人，但是他認為鄭並不會對2028有興趣，「這不是鄭麗文的選項」。在羅友志看來，鄭麗文真正想做的並不是自己登上權力巔峰，而是打造一位「王」出來，「我覺得她比較想要當吳伯雄」。羅友志分析，未來關鍵仍在於黨內潛在領袖是否具備足夠實力與號召力，他特別點名盧秀燕、韓國瑜，「這個問題就看你們爭不爭氣啊」。羅友志形容，鄭麗文此刻擁有「寒冰烈火掌」，同時經營兩岸及美方關係，足以協助「武林盟主」上位，但若當事人自身條件不足，上去恐怕連兩個回合都打不過。羅友志進一步提到，國民黨內權力布局逐漸浮上檯面，不少有意角逐未來大位的人士，暗地裡開始對鄭麗文戳個兩刀，甚至試圖削弱她的政治影響力，還有「聰康二老」，意指前國安會秘書長金溥聰、中廣前董事長趙少康，每天有人在下面「幹拐子」、出難題，試圖把鄭麗文毀掉，這讓羅友志納悶直呼：「我不懂國民黨現在到底在幹什麼？」