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高雄福華6月優惠開跑！餐廳好康一次看

▲Smile One精緻涮涮鍋6月推親子及壽星優惠，還有身分證對中數字活動。（圖／高雄福華提供）

▲高雄福華飯店的江南春推出凡用餐點烤鴨即贈招牌甜點八寶芋泥一份。（圖／高雄福華提供）

台北凱撒王朝中餐廳推新菜！5區居民、上班族吃飯85折

▲台北凱撒大飯店的王朝中餐廳推出全新「夏季主廚推薦菜單」，共有9道菜，圖為明太子焗烤海大蝦。（圖／台北凱撒提供）

高雄福華大飯店宣告，6月推出一系列餐飲優惠，其中，SMILE ONE精緻涮涮鍋就有親子同行優惠，兩位成人帶一位11歲以下孩童同行用餐，孩童可享吃到飽免費，並加贈綜合海鮮盤；還推出同桌出示身分證字號對中「6」者，龍蝦雙人套餐原價3599元+10%可享85折，對中兩個「6」則享8折；而麗香苑自助餐則推出午、晚餐優惠，凡6月壽星或持一卡通、悠遊卡者，其同行者最多10位可享9折優惠。推出親子同行優惠，兩位成人帶一位11歲以下孩童同行用餐，孩童可享吃到飽免費，並加贈綜合海鮮盤；週一至週五平日6月壽星點用晚餐吃到飽方案，將享有85折。此外，同桌出示身分證字號對中「6」者，龍蝦雙人套餐原價3599+10%元可享85折，對中兩個「6」則享8折優惠。週一至週五內用夏日主廚推薦料理，或週末單點熱炒皆享85折優惠；6月19日當日，四人以上同行用餐更加贈恐龍造型蛋點心，為聚餐增添趣味。主打經典烤鴨料理，凡用餐點烤鴨即贈招牌甜點八寶芋泥一份，桌邊片鴨頂級服務搭配美味甜品；6月19日當天點用烤鴨，即加贈鹹酥鴨骨一吃。推午、晚餐優惠，凡6月壽星或持一卡通、悠遊卡者，其同行者最多10位可享9折優惠。推出瓶裝啤酒優惠活動，海尼根、可樂娜與金牌啤酒第2件享75折，並自6月1日至7月31日推出金牌生啤酒買一送一（需另加一成服務費）。週一至週五推出外帶指定餐點優惠，每份餐點以290元供應，並加贈一杯蘋果玫瑰荷葉茶，六月期間輪番推出青醬雞腿義大利麵、青椒牛肉炒飯、黑松露系列料理與燻鮭魚炒飯等菜色。內用亦規劃親子友善優惠活動，兒童餐點加贈HOVII熊筆記本乙本，凡穿著親子裝用餐可享85折優惠。另外，台北凱撒大飯店館內擁有逾50年歷史的王朝中餐廳，則是自即日起至9月底推出全新「夏季主廚推薦菜單」，以酸香開胃、冰鎮爽口及旬鮮海產為主題，共推出9道菜，包含「冰釀脆梅蜜番茄」、「泰式酸辣澎湖冰卷」等，王朝中餐廳更推出「逗陣好厝邊 敦親睦鄰」，凡設籍或任職於台北市中正、中山、大安、大同及萬華區民眾，將能享平日內用85折、假日9折。