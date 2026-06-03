高雄福華大飯店宣告，6月推出一系列餐飲優惠，其中，SMILE ONE精緻涮涮鍋就有親子同行優惠，兩位成人帶一位11歲以下孩童同行用餐，孩童可享吃到飽免費，並加贈綜合海鮮盤；還推出同桌出示身分證字號對中「6」者，龍蝦雙人套餐原價3599元+10%可享85折，對中兩個「6」則享8折；而麗香苑自助餐則推出午、晚餐優惠，凡6月壽星或持一卡通、悠遊卡者，其同行者最多10位可享9折優惠。
高雄福華6月優惠開跑！餐廳好康一次看
📍SMILE ONE精緻涮涮鍋：
推出親子同行優惠，兩位成人帶一位11歲以下孩童同行用餐，孩童可享吃到飽免費，並加贈綜合海鮮盤；週一至週五平日6月壽星點用晚餐吃到飽方案，將享有85折。
此外，同桌出示身分證字號對中「6」者，龍蝦雙人套餐原價3599+10%元可享85折，對中兩個「6」則享8折優惠。
📍港式飲茶珍珠坊：
週一至週五內用夏日主廚推薦料理，或週末單點熱炒皆享85折優惠；6月19日當日，四人以上同行用餐更加贈恐龍造型蛋點心，為聚餐增添趣味。
📍江南春：
主打經典烤鴨料理，凡用餐點烤鴨即贈招牌甜點八寶芋泥一份，桌邊片鴨頂級服務搭配美味甜品；6月19日當天點用烤鴨，即加贈鹹酥鴨骨一吃。
📍麗香苑自助餐：
推午、晚餐優惠，凡6月壽星或持一卡通、悠遊卡者，其同行者最多10位可享9折優惠。
📍七賢吧：
推出瓶裝啤酒優惠活動，海尼根、可樂娜與金牌啤酒第2件享75折，並自6月1日至7月31日推出金牌生啤酒買一送一（需另加一成服務費）。
📍咖啡廳HOVII Café：
週一至週五推出外帶指定餐點優惠，每份餐點以290元供應，並加贈一杯蘋果玫瑰荷葉茶，六月期間輪番推出青醬雞腿義大利麵、青椒牛肉炒飯、黑松露系列料理與燻鮭魚炒飯等菜色。內用亦規劃親子友善優惠活動，兒童餐點加贈HOVII熊筆記本乙本，凡穿著親子裝用餐可享85折優惠。
台北凱撒王朝中餐廳推新菜！5區居民、上班族吃飯85折
另外，台北凱撒大飯店館內擁有逾50年歷史的王朝中餐廳，則是自即日起至9月底推出全新「夏季主廚推薦菜單」，以酸香開胃、冰鎮爽口及旬鮮海產為主題，共推出9道菜，包含「冰釀脆梅蜜番茄」、「泰式酸辣澎湖冰卷」等，王朝中餐廳更推出「逗陣好厝邊 敦親睦鄰」，凡設籍或任職於台北市中正、中山、大安、大同及萬華區民眾，將能享平日內用85折、假日9折。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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📍SMILE ONE精緻涮涮鍋：
推出親子同行優惠，兩位成人帶一位11歲以下孩童同行用餐，孩童可享吃到飽免費，並加贈綜合海鮮盤；週一至週五平日6月壽星點用晚餐吃到飽方案，將享有85折。
此外，同桌出示身分證字號對中「6」者，龍蝦雙人套餐原價3599+10%元可享85折，對中兩個「6」則享8折優惠。
週一至週五內用夏日主廚推薦料理，或週末單點熱炒皆享85折優惠；6月19日當日，四人以上同行用餐更加贈恐龍造型蛋點心，為聚餐增添趣味。
📍江南春：
主打經典烤鴨料理，凡用餐點烤鴨即贈招牌甜點八寶芋泥一份，桌邊片鴨頂級服務搭配美味甜品；6月19日當天點用烤鴨，即加贈鹹酥鴨骨一吃。
推午、晚餐優惠，凡6月壽星或持一卡通、悠遊卡者，其同行者最多10位可享9折優惠。
📍七賢吧：
推出瓶裝啤酒優惠活動，海尼根、可樂娜與金牌啤酒第2件享75折，並自6月1日至7月31日推出金牌生啤酒買一送一（需另加一成服務費）。
📍咖啡廳HOVII Café：
週一至週五推出外帶指定餐點優惠，每份餐點以290元供應，並加贈一杯蘋果玫瑰荷葉茶，六月期間輪番推出青醬雞腿義大利麵、青椒牛肉炒飯、黑松露系列料理與燻鮭魚炒飯等菜色。內用亦規劃親子友善優惠活動，兒童餐點加贈HOVII熊筆記本乙本，凡穿著親子裝用餐可享85折優惠。
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另外，台北凱撒大飯店館內擁有逾50年歷史的王朝中餐廳，則是自即日起至9月底推出全新「夏季主廚推薦菜單」，以酸香開胃、冰鎮爽口及旬鮮海產為主題，共推出9道菜，包含「冰釀脆梅蜜番茄」、「泰式酸辣澎湖冰卷」等，王朝中餐廳更推出「逗陣好厝邊 敦親睦鄰」，凡設籍或任職於台北市中正、中山、大安、大同及萬華區民眾，將能享平日內用85折、假日9折。
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