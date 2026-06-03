韓國天團BTS（防彈少年團）全員完成兵役後正式回歸，將於11月登上高雄世運主場館開唱，消息一出立刻引爆搶票熱潮，門票開賣後迅速秒殺，再次證明驚人的全球人氣。從2013年出道至今，BTS不只改寫K-POP歷史，更成為韓國流行文化最具代表性的象徵之一。究竟BTS有幾位成員？為何能紅遍全世界？《NOWNEWS今日新聞》一次帶你認識這組傳奇男團。
BTS於2013年由當時規模不大的經紀公司Big Hit娛樂推出，出道初期資源遠不如三大娛樂公司旗下團體，卻憑藉鮮明的音樂風格、親自參與創作的實力，以及和粉絲高度互動的經營方式逐漸累積人氣。
之後陸續以《花樣年華》系列、《WINGS》、《LOVE YOURSELF》等作品打開知名度，更成功進軍歐美市場，多次登上美國告示牌Billboard排行榜冠軍，成為首個站上全球主流音樂市場頂端的韓國團體。
除了音樂成績亮眼，BTS也因為經常探討青春、夢想、焦慮與自我認同等議題獲得共鳴。他們曾受邀前往聯合國演講，也與多個國際品牌合作，影響力早已超越偶像團體，不但前無古人，也很難有後者超越了。
尤其他們是從小公司出發一路走向世界舞台，堪稱K-POP史上最成功的逆襲故事之一，而曾經的小公司能壯大成如今的HYBE娛樂，旗下超多間子公司，也都要歸功於BTS。
RM其實不是最老 擔任隊長兼創作核心
RM（金南俊）出生於1994年，雖然不是最年長成員，但由於有優秀的領導能力，成為BTS隊長，也是團隊的重要創作成員，參與大量歌曲作詞與作曲工作，藝名曾經取為「RAP MONSTER」，但後來改成較為簡短的「RM」。憑藉流利英語能力，他經常代表團體接受海外媒體訪問與國際活動演講，更令人驚訝的是，RM並沒有留學過，憑著自學就能如此流暢，有「腦性男」之稱。除了音樂創作之外，RM也熱愛閱讀與藝術收藏，知性形象深植人心。
Jin是團內大哥 帥卻愛搞笑的氣氛擔當
Jin本名金碩珍，1992年出生的他，是BTS年紀最大的成員，以帥氣外貌聞名，甚至替自己取了「Worldwide Handsome」的稱號。除了穩定的歌唱實力之外，他幽默風趣的個性，也經常成為團體綜藝效果來源，是成員眼中的開心果。
SUGA被稱「天才閔PD」 被騙來當偶像
SUGA（閔玧其）是團內Rapper，個人活動則以Agust D名義推出作品，也幫許多其他藝人製作過音樂，有「天才閔PD」之稱。藝名來自高中籃球校隊時的場上位置「得分後衛（Shooting Guard）」。出道前，他已是大邱地下嘻哈圈小有名氣的Rapper兼製作人，之後憑藉優秀的創作實力加入Big Hit，成為BTS最早期成員之一。原本只想專心做嘻哈音樂和幕後製作的他，曾笑稱自己被房時爀「騙進偶像圈」，明明當初保證「不用太會跳舞」，沒想到出道後卻得面對高強度舞蹈訓練。
j-hope曾一度要退出BTS 隊內超嚴格舞蹈隊長
j-hope（鄭號錫）是團隊主舞之一，以超強舞台掌控力聞名，被ARMY封為「舞王」，更是BTS中的舞蹈隊長，成員常說：「最怕被 j-hope盯上」。出道前，j-hope原本是以主唱身分接受培訓，後來才轉為Rapper定位。面對全新的領域，他比任何人都更加努力練習，卻始終對自己缺乏信心，一度因為挫敗感而萌生離開公司的念頭。據說當時連年紀最小的柾國都忍不住落淚，仍無法改變他的決定。在他離開後，成員們又不斷勸說挽留：「BTS不能沒有j-hope」。最終他被成員們的真心打動，選擇回到團隊，也成為如今BTS不可或缺的重要支柱。
防彈的最後一塊拼圖 Jimin反差萌超圈粉
Jimin擁有具辨識度的嗓音與細膩舞蹈實力，是BTS代表性的主唱成員之一，從國二開始對舞蹈產生興趣，之後的成長歷程和舞蹈息息相關，當年他是最後一個入選BTS的成員，成為防彈的最後一塊拼圖。舞台上的Jimin散發性感魅力，私下卻相當溫柔體貼，和眾人對釜山男子漢的印象頗為不同，反差魅力深受喜愛。個人單曲《Like Crazy》更曾登上Billboard Hot 100冠軍。
V自帶天生明星氣場 登上全球最帥榜單
V以獨特的低沉嗓音與出眾外貌聞名，多次入選全球帥哥排行榜，更好幾度登上榜首，也是精品品牌爭相合作的時尚寵兒。他熱愛攝影、藝術與時尚，充滿個人風格的四次元魅力，讓他成為BTS最具代表性的成員之一。除了音樂活動外，V也曾跨足戲劇演出，在韓劇《花郎》中展現不同面貌。近年推出個人專輯後，更憑藉濃厚的爵士與R&B風格獲得好評，被認為是團內最具藝術家氣質的成員。
Jungkook黃金忙內 ACE實力樣樣精通
Jungkook是團內年紀最小的成員，被稱為「黃金忙內」。從唱歌、跳舞到運動幾乎樣樣擅長，是公認的全能型ACE偶像。近年推出個人作品後同樣橫掃全球排行榜，展現獨當一面的超強實力。15歲就以BTS成員身分出道的他，一路從青澀少年成長為世界級巨星，〈Seven〉、〈Standing Next to You〉等個人作品接連創下亮眼成績，也讓他即便跳脫團體，也是K-POP最具代表性的男歌手之一。
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之後陸續以《花樣年華》系列、《WINGS》、《LOVE YOURSELF》等作品打開知名度，更成功進軍歐美市場，多次登上美國告示牌Billboard排行榜冠軍，成為首個站上全球主流音樂市場頂端的韓國團體。
除了音樂成績亮眼，BTS也因為經常探討青春、夢想、焦慮與自我認同等議題獲得共鳴。他們曾受邀前往聯合國演講，也與多個國際品牌合作，影響力早已超越偶像團體，不但前無古人，也很難有後者超越了。
尤其他們是從小公司出發一路走向世界舞台，堪稱K-POP史上最成功的逆襲故事之一，而曾經的小公司能壯大成如今的HYBE娛樂，旗下超多間子公司，也都要歸功於BTS。
RM其實不是最老 擔任隊長兼創作核心
RM（金南俊）出生於1994年，雖然不是最年長成員，但由於有優秀的領導能力，成為BTS隊長，也是團隊的重要創作成員，參與大量歌曲作詞與作曲工作，藝名曾經取為「RAP MONSTER」，但後來改成較為簡短的「RM」。憑藉流利英語能力，他經常代表團體接受海外媒體訪問與國際活動演講，更令人驚訝的是，RM並沒有留學過，憑著自學就能如此流暢，有「腦性男」之稱。除了音樂創作之外，RM也熱愛閱讀與藝術收藏，知性形象深植人心。
Jin是團內大哥 帥卻愛搞笑的氣氛擔當
Jin本名金碩珍，1992年出生的他，是BTS年紀最大的成員，以帥氣外貌聞名，甚至替自己取了「Worldwide Handsome」的稱號。除了穩定的歌唱實力之外，他幽默風趣的個性，也經常成為團體綜藝效果來源，是成員眼中的開心果。
SUGA被稱「天才閔PD」 被騙來當偶像
SUGA（閔玧其）是團內Rapper，個人活動則以Agust D名義推出作品，也幫許多其他藝人製作過音樂，有「天才閔PD」之稱。藝名來自高中籃球校隊時的場上位置「得分後衛（Shooting Guard）」。出道前，他已是大邱地下嘻哈圈小有名氣的Rapper兼製作人，之後憑藉優秀的創作實力加入Big Hit，成為BTS最早期成員之一。原本只想專心做嘻哈音樂和幕後製作的他，曾笑稱自己被房時爀「騙進偶像圈」，明明當初保證「不用太會跳舞」，沒想到出道後卻得面對高強度舞蹈訓練。
j-hope曾一度要退出BTS 隊內超嚴格舞蹈隊長
j-hope（鄭號錫）是團隊主舞之一，以超強舞台掌控力聞名，被ARMY封為「舞王」，更是BTS中的舞蹈隊長，成員常說：「最怕被 j-hope盯上」。出道前，j-hope原本是以主唱身分接受培訓，後來才轉為Rapper定位。面對全新的領域，他比任何人都更加努力練習，卻始終對自己缺乏信心，一度因為挫敗感而萌生離開公司的念頭。據說當時連年紀最小的柾國都忍不住落淚，仍無法改變他的決定。在他離開後，成員們又不斷勸說挽留：「BTS不能沒有j-hope」。最終他被成員們的真心打動，選擇回到團隊，也成為如今BTS不可或缺的重要支柱。
防彈的最後一塊拼圖 Jimin反差萌超圈粉
Jimin擁有具辨識度的嗓音與細膩舞蹈實力，是BTS代表性的主唱成員之一，從國二開始對舞蹈產生興趣，之後的成長歷程和舞蹈息息相關，當年他是最後一個入選BTS的成員，成為防彈的最後一塊拼圖。舞台上的Jimin散發性感魅力，私下卻相當溫柔體貼，和眾人對釜山男子漢的印象頗為不同，反差魅力深受喜愛。個人單曲《Like Crazy》更曾登上Billboard Hot 100冠軍。
V自帶天生明星氣場 登上全球最帥榜單
V以獨特的低沉嗓音與出眾外貌聞名，多次入選全球帥哥排行榜，更好幾度登上榜首，也是精品品牌爭相合作的時尚寵兒。他熱愛攝影、藝術與時尚，充滿個人風格的四次元魅力，讓他成為BTS最具代表性的成員之一。除了音樂活動外，V也曾跨足戲劇演出，在韓劇《花郎》中展現不同面貌。近年推出個人專輯後，更憑藉濃厚的爵士與R&B風格獲得好評，被認為是團內最具藝術家氣質的成員。
Jungkook黃金忙內 ACE實力樣樣精通
Jungkook是團內年紀最小的成員，被稱為「黃金忙內」。從唱歌、跳舞到運動幾乎樣樣擅長，是公認的全能型ACE偶像。近年推出個人作品後同樣橫掃全球排行榜，展現獨當一面的超強實力。15歲就以BTS成員身分出道的他，一路從青澀少年成長為世界級巨星，〈Seven〉、〈Standing Next to You〉等個人作品接連創下亮眼成績，也讓他即便跳脫團體，也是K-POP最具代表性的男歌手之一。