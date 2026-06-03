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▲兩名外國實況主在東京餐廳直播鬧出大風波，最終雙雙遭直播平台永久封號，事件在網路上引發熱議。（圖/截自nanatty kick直播頻道）

▲兩名外國實況主在東京餐廳直播鬧出大風波，最終雙雙遭直播平台永久封號，事件在網路上引發熱議（圖/截自nanatty kick直播頻道）

愛去日本旅遊的台灣人注意了！在日本餐廳隨手自拍打卡，可能沒你想的那麼簡單。繼中國TikToker「藤短短」在富士山下Lawson店外拍跳舞影片，惹怒日本網友掀起軒然大波後，又有兩名外國實況主在東京餐廳直播鬧出大風波，最終雙雙遭直播平台永久封號，事件在網路上引發熱議。5月30日前後，兩名Kick平台實況主nanatty與AlohaSteve，在東京秋葉原的連鎖蕎麥麵店「名代 富士蕎麥麵」內開直播，遭店員上前勸阻。從網路流出的片段可以看到，女直播主nanatty不停向店員辯解，強調自己只是在拍自己，並反嗆：「你自己走過來才會被拍到！」但店員態度十分強硬，明確指出鏡頭已拍到廚房與店內環境，這種未經同意的直播行為已違反店規。這樣的場景，對許多曾在日本被店家婉拒拍照的台灣旅客來說，想必不陌生——但這次的主角顯然沒有就此罷手。眼見爭辯無效，nanatty最終無奈道歉並準備離店，照理說事情就此告一段落。沒想到，掌鏡的男直播主AlohaSteve惱羞成怒，在走出餐廳的瞬間，對著店員大吼「X you!」公然粗口辱罵。女方當場尷尬到用日文鞠躬道歉，但覆水難收。事件在網路上發酵後，兩人的Kick帳號隨即遭平台以「違反社群規範」為由直接封鎖，現在搜尋只剩下冷冷一行「Channel Not Found」。很多台灣人到日本旅遊，習慣邊吃邊拍、隨手打卡，但日本對店內拍攝的限制，遠比我們想像中嚴格，稍不注意就可能觸法。日本最高法院判例明確保障，任何人未經同意都有權拒絕被拍攝。就算是在公開場合直播，只要鏡頭清楚拍到他人臉孔，即使沒有惡意，同樣構成民事侵權，當事人可要求刪片並索取精神損害賠償。餐廳、百貨公司、便利店在日本法律上屬私有財產，不等同於公共場所。店家有絕對權力決定是否允許拍攝，若在店員口頭警告後仍拒絕停止或離場，可能觸犯刑事「不退去罪」，情節嚴重者面臨逮捕。日本法規對店內裝潢、陳設設計與菜單設計均有保障，隨意拍攝特殊廚房構造或商品陳列，有可能被認定為不當重製。說到在日本拍片踩雷，不得不提稍早發生的「藤短短事件」。這名中國TikToker在富士山下Lawson店外拍舞蹈影片，雖聲稱已特地選在清晨5點人潮稀少時錄製，仍遭日本網友強烈投訴，大批日本人留言表達不滿。藤短短對此相當不服氣，還直言「以後不去日本了」，此話一出反而讓更多日本網友拍手叫好，事件越鬧越大。對台灣旅客來說，這波接連發生的「外國人在日本拍攝爭議」，其實也是一記警鐘。台灣人普遍在日本有良好的旅遊形象，但隨著社群媒體盛行，「打卡文化」與「日本店家規矩」之間的摩擦正在悄悄增加。下次在日本餐廳想拿起手機拍照前，不妨先確認店家是否允許——畢竟在日本，「入境隨俗」從來就不只是一句客套話。