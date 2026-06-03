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空軍一架T-34初級教練機2日失事墜毀，造成2位中校飛行員殉職，空軍目前已成立專案小組釐清原因。對此，民進黨立法院黨團書記長范雲今（3）日表示哀悼，並強調一定要給第一線軍人最好的設備，該汰換的，絕對要汰換。民進黨團上午召開輿情回應記者會，媒體詢問，如何看待國防部今年針對T-34型編列超過10億元預算，但目前還沒審完，國民黨立委馬文君、翁曉玲發文哀悼殉職飛官，被網友嗆刪預算還要來蹭？對此，范雲說，對於此事要再次表達哀悼，也要對家屬表達慰問之意，大家都感受到軍人在第一線守護國家，他們是用生命守護每一個人的安全，因此黨團認為，一定要給第一線軍人最好的設備，該汰換的，絕對要汰換。范雲提到，這次事故發生原因，國防部正在調查中，國人也期待，國防部儘快讓大家知道不幸事件發生的原因，不管是跟訓練或是跟設備相關，全體國人，特別是其家屬，絕對要一個清楚的交代，「至於預算的部分，就不再評論這些細節」。媒體關切，漢翔企業工會理事長于正道呼籲應國機國造，以及若1.25兆國防特別條例預算被挪到年度預算，是否會排擠原來T-34或其他項目支出？范雲認為，可能範圍內，當然支持國防自主。他說，三軍用生命保護國家，要給他們最好的設備，最好的設備是前提，在此前提下，國防部未來計畫採購或國防自主，這是專業會判斷，會支持其方向。范雲說，之前政院講過，會循所有可能手段，不管是無人機產業還是被刪除台美合作相關計畫，政府會用各種方式，問題是今年要追加預算，今年總預算到現在還沒審完，也不可能有追加預算，若要追加預算，要先審完總預算，且項目必須在相關法條內才能合法追加。