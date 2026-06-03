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空軍一架編號3414的T-34C初級教練機2日上午執行訓練任務期間，於岡山基地跑道北側發生墜毀事故，造成41歲盧季佑中校、46歲過俊男中校不幸殉職，也引起外界關注T-34C教練機老化問題。對此，漢翔企業工會理事長于正道示警，T-34C服役至今已超過40年，持續延壽恐增加飛安風險，政府應儘速規劃下一代初級教練機，以維護飛行員安全與訓練品質。根據《自由時報》報導，于正道指出，T-34C自1980年代開始服役以來，長期肩負空軍飛行員基礎訓練任務，但隨著機齡持續攀升，機體老化、結構疲勞以及維護難度增加等問題逐漸浮現。他表示，目前空軍在維持機隊妥善率方面面臨不小挑戰，不僅維修成本持續攀升，部分零附件也因國際供應鏈變化而愈來愈難取得，加上原廠支援能力逐年下降，使得後勤維護壓力日益沉重。于正道認為，面對上述諸多問題，「延壽」只能作為過渡措施，並非長遠解方。若持續仰賴高齡機隊執行飛行訓練，除了增加維護成本，也讓飛行員暴露在更多不確定因素之中。因此，他呼籲政府應儘速啟動T-34C後續初級教練機建案規劃，建立完整且安全的飛行訓練接軌機制，同時優先採取「國機國造」模式，降低對國外供應鏈的依賴。于正道主張4大訴求，第一、立即啟動T-34C後續初教機的成案規劃，以確保飛行訓練體系能夠無縫接軌；第二、優先採取「國機國造」模式，藉此提升國防自主能力並掌握關鍵技術；第三、將國防預算留在台灣本地，創造本土的就業機會與供應鏈發展契機；第四、結合產官學研各界資源，打造完整的航太產業生態系，進而提升台灣的國際競爭力。