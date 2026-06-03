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30多年來從未發生！六四遺屬首次被禁入公墓祭奠

中國多地封鎖有力道加大 外國VPN頻斷線

警告不得接受外媒採訪 異議人士遭強迫「旅遊」

流血鎮壓至今37年 當局在社會下行下管控收緊

六四事件37週年前夕，北京當局再度加強維穩措施。長年為六四死難者發聲的「天安門母親」團體成員近日披露，北京市公安局已通知部分成員，今年6月4日不得前往北京萬安公墓祭奠罹難親屬，也不得舉行歷年來固定進行的宣讀祭文、悼詞等追思活動。罹難者家屬於6月1日發表抗議書，批評當局相關要求違反憲法、法律與基本人性，要求立即撤銷限制措施。這也是自1989年六四事件發生以來，30多年來罹難者家屬首度被禁止於週年當天前往公墓祭奠親人，引發外界關注。根據自由亞洲電台報導，據取得的家屬抗議書顯示，北京部分六四罹難者家屬近日陸續接獲公安通知，除不得進入萬安公墓外，也不得進行任何個人或集體悼念活動，包含宣讀祭文、發表悼詞以及公開悼念照片等。家屬認為，相關禁令已超越一般維穩範疇，違反國家憲法、法律及基本人性，嚴重侵犯公民基本權利，並對此表示強烈抗議，並敦促相關部門取消這種無理要求。「天安門母親」成員、六四死難者王楠的母親張先玲表示，歷年來家屬雖然都在警方監控下前往萬安公墓祭拜，但從未被全面禁止進入墓園。今年當局不僅禁止宣讀祭文，甚至連前往公墓都遭到阻止。她直言：「現在連去都不讓去了，這是從來沒有發生過的事情。」她透露，近期住家周邊已部署大量警力與維穩人員，自4月底起便開始受到全天候監控，包括社區保全、派出所警員及警車長時間駐守。她形容，今年的管控程度遠超過往年，「我這地區28號就上崗了，社區口兩個保安，樓下兩個警察，還有兩輛車，一輛警車，一輛民警車，防備得很嚴，接外媒記者的電話就更甭提了。」除六四遺屬外，北京多名異議人士與維權人士也在周年前夕受到不同程度限制。當地民主人士透露，包括資深媒體人高瑜在內，多名知名異議人士已被帶離北京或遭到居家監控；部分維權律師、學者及前政治犯則被要求「旅遊」或接受全天候監視，以避免在敏感時期公開發聲。與此同時，中國多地網友也反映，近期突破網路封鎖的難度明顯提高。湖南、貴州、浙江等地受訪人士表示，從上週開始，VPN等翻牆工具頻繁出現斷線或無法連接情況，白天尤其嚴重，直到深夜才稍有改善。湖南維權人士邱志指出，雖然歷年六四前夕都會出現網路管制現象，但今年封鎖力度明顯加大，即使使用境外VPN服務也難以穩定連線，「最近十幾天，翻牆有些難度，有人用外國的VPN也出現斷斷續續的情況，經常連不上網，到後半夜情況好一點。每天上午9點到午夜12點最難翻牆。」貴州人權研討會成員則表示，當地警方近期不僅加強監控，甚至直接警告部分人士不要嘗試翻牆，聲稱執法部門能夠監測相關行為。多名維權人士被限制行動，有人遭強制離開居住地，有人則被安排前往外地「旅遊」。在浙江杭州，中國民主黨浙江委員會部分成員同樣受到國保約談與警告。其中，2004年出獄的陳樹慶和最近出獄的徐光均被國保警告，六四期間不得翻牆，更不能發表言論或接受外國記者採訪。1989年6月3日至4日，北京天安門廣場及周邊地區爆發流血鎮壓事件，戒嚴部隊進入市區後開槍驅散要求民主改革的學生與民眾，造成大量死傷。由於中國官方至今未公布完整死傷數字，事件真實傷亡規模仍存在爭議。由六四死難者家屬組成的「天安門母親」群體多年來持續要求中國政府公布事件真相、追究相關責任並向罹難者家屬賠償。每逢六四週年前夕，遺屬、異議人士、人權活動人士及前政治犯通常都會成為重點監控對象，面臨約談、監視、限制出行甚至強制離開原居地等措施。今年適逢六四事件37週年，在中國經濟下行與社會管控持續收緊的背景下，當局對相關紀念活動的限制再度升級，也反映北京當局對六四歷史記憶與公共討論仍維持高度敏感態度。