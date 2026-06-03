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當年掀起全球「林來瘋（Linsanity）」熱潮的傳奇球星林書豪（Jeremy Lin），即將跨足媒體圈！根據《今日美國》報導，林書豪已正式加入ESPN的NBA總冠軍賽轉播團隊，擔任球評分析師。隨著當年讓他成名的紐約尼克隊睽違多年重返總冠軍舞台，林書豪的此番加入，不僅時機巧妙，更備受全球球迷矚目。林書豪在ESPN的轉播任務將涵蓋《NBA Today》、《SportsCenter》等多個重點節目，並將全程參與尼克隊與聖安東尼奧馬刺隊的總冠軍系列賽分析。他在6月3日正式於《SportsCenter》節目中亮相，與資深主播史考特·范·佩爾特（Scott Van Pelt）搭檔。對於重返籃球核心圈，林書豪表示：「我的目標是如何將過往的經驗，轉化為簡單且容易被球迷吸收的分析內容。」他強調，自己不僅會分享成功的經驗，更會分析過去經歷過的多場季後賽失利，深入探討團隊如何走出失敗、找出贏球的關鍵要素。林書豪坦言，在職業球員生涯中，他從未考慮過廣播事業。直到去年從台灣籃壇退休後，他開始探索職業生涯的下一步。今年3月，他在《NBA Today》進行了為期三天的客座分析，憑藉對盧卡·唐西奇（Luka Doncic）單打戰術的精闢剖析，獲得觀眾熱烈迴響，這也讓他確認了對轉播工作的熱忱。為了準備這次的轉播挑戰，林書豪私下請教了丹尼·格林（Danny Green）、伊曼·尚波特（Iman Shumpert）與史蒂夫·諾瓦克（Steve Novak）等昔日隊友兼現任球評，並接受 ESPN 團隊的專業指導。他形容自己的風格為：「我不走大聲喧嘩、極端評論的路線，我傾向保持冷靜、客觀且具教育意義，即使在需要給予批判時，也希望能傳遞正向的力量。」雖然目前與 ESPN 的合作僅限於本次總冠軍賽期間，但林書豪已明確表示，他對這份工作深感興趣，並渴望在卸下球員身份後，長期發展廣播事業。談到這次總冠軍賽的對手，林書豪感性地回憶起當年與尼克的短暫情緣。他表示：「尼克球迷值得最好的表現，我一直希望當年能為這支球隊做得更多，能在季後賽走得更遠。」如今，能以分析師的身份見證老東家爭冠，對他而言有著特殊的意義。他將帶著當年「林來瘋」的熱情與專業的籃球洞察，陪伴全球球迷一同享受這場年度籃球盛宴。