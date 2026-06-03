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日本當局匯率干預措施無效？

日圓匯率近期持續走貶，今（3）日跌至1美元兌160日圓區間，創下自日本政府與日本央行4月30日干預匯市以來的最低水準，日圓兌新台幣換匯也再現0.20左右「超甜價」。對此，日本財務大臣片山皋月也在臨時內閣會議後的記者會上強調，將在必要時針對日圓持續貶值採取適當應對措施。為了阻止日圓急速貶值，日本政府和日本央行之前實施外匯干預措施，自4月底以來已投入史上最大規模的11.7兆日圓來支持匯率，雖曾一度成功短暫拉抬日圓兌美元匯率，但收效有限，日圓貶值壓力依舊沉重。片山皋月今日對外界重申將在必要時針對日圓貶值採取適當應對措施，並稱自己在許多方面與日本央行總裁植田和男看法相近。之前片山皋月就曾指出，由於國際石油等現貨市場波動劇烈，為了應對目前波動性較高的狀態，將在必要時採取適當穩定措施。《日本經濟新聞》報導指出，美國與伊朗旨在結束衝突的談判前景依然存在不確定性，投資人在中東局勢混亂下引發避險需求，買入美元的態勢仍在持續，理索納控股公司的高級策略師井口慶一表示，日本政府決定編制之前曾說過沒有必要的補充預算案，加深市場對日本財政運營的不信任，反而在一定程度上導致日圓遭到拋售。隨著日圓匯率跌回日本當局干預前水準，市場對日圓走強的警惕情緒看似有所降溫，為規避日圓持續貶值帶來的虧損，資金陸續了結持倉，進一步壓低日圓匯率。中東局勢不確定性、日圓長期結構性貶值因素疊加，加上猜測美國聯準會升息的呼聲重新出現，各類助推日圓走弱、美元走強的因素扎堆。倘若日本政府短期未推出具體追加干預措施，日圓遭集中拋售、加速貶值的機率將大大升高。