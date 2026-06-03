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國民黨主席鄭麗文率團訪美，和舊金山僑學界晚宴時口若懸河，致詞40多分鐘，更一度口渴喝水。她提到上任黨主席後，就說要到大陸訪問，希望見中共總書記習近平，被很多人問為何不先到美國，是不是親中「像不像小孩吵架問的問題」，更說若不去北京鄭習會，她只是陽春黨主席，可能無足輕重，她到北京必須取得習近平願意為兩岸和平做最大努力，這樣她來美國才有不一樣的日子。她更批很多人幼稚，隨後道歉改口說 囿於過去經驗限制，每天問美中要選哪邊，但「我通通都要，我不需要選擇」。鄭麗文說，上任黨主席之後，她就說她要到大陸訪問，也希望能夠見習近平總書記，很多人在問為何不先到美國？為什麼先跑去北京？你是不是親中，你是不是覺得北京比華府重要，你是不是覺得美國不重要，像不像小學生吵架問的問題？所以她今天告訴大家，如果沒有北京的鄭習會，說實在的她只是一個陽春的國民黨主席，她沒有任何公職的身份，國民黨只是個在野黨，就算來美國訪問改變不了任何的事情，甚至可能無足輕重。鄭麗文說，她先到北京確立一件事情，這不是一廂情願，不是台灣人民的南柯一夢，和平是確實存在的選項，因此她必須取得來自北京最高領導的習近平總書記，表達他毫無保留的習近平總書記，願意為兩岸和平穩定做出最大的努力，唯有如此她來到美國才有不一樣的日子，事實證明「我認為我走的是對的，這樣的順序是對的，先到哪裡，不代表哪裡比較重要」。「很多人很幼稚的，對不起」，鄭麗文說，或者是說很多囿於過去經驗的限制，所以每天都在問她，美國跟中國你要選哪一邊，她說這個很像小朋友叫我選﹑你要跟他做朋友，你要跟他做朋友，她就想說為何要做選擇，還好她被問這個問題時，英國首相去北京訪問，美國最鐵的兄弟也說不需要在美中做選擇，「我們通通都要，全世界朋友我都要交，我不需要選擇，在大戰略地圖裡，只有兩岸和解不夠，缺了美國，所以必須要美國理解，更重要的是，希望看到美中和解、合作，唯有如此，全世界才能高枕無憂」。