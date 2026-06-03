我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國男團Super Junior成員金希澈日前宣布暫時退出綜藝節目《認識的哥哥》後，時隔約一個月終於公開了最新近況。他在昨（2）日曬出與隊友藝聲的合照，照片中他嘴裡含著薄荷糖、擺出招牌的調皮表情，後方的藝聲則帥氣微笑，除了展現兩人私下的好感情，也打破希澈生病傳言，讓久違見到他的粉絲們終於安心。由於先前金希澈有一段時間完全沒有公開行程，外界甚至一度瘋傳他「健康亮紅燈」。不過這次他以一臉調皮的狀態現身，整個人看起來氣色極佳、放鬆不少，直接用超好狀態親自打破了生病傳聞，也讓一直以來為他提心吊膽的粉絲們瞬間鬆了一口氣。外界原以為希澈是要完全退出《認識的哥哥》，但先前《認識的哥哥》製作組就曾強調，金希澈只是暫時退出，主要是為了調整身體狀態、消化既有行程才暫時退場，等充分休息後就會重新歸隊。金希澈也曾透過主持人張聖圭傳達心聲，坦言自己不希望讓觀眾看到他疲憊、放空的面貌，才決定先停下腳步，他也強調這節目對他來說意義重大，承諾一定會健健康康地回到大家面前。