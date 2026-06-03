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美媒彭博稍早披露，美國針對涉嫌強迫勞動生產商品進行301條款相關調查後，將對主要貿易夥伴的進口商品徵收至少10%關稅，當中包含台灣等國家。根據彭博報導，美國貿易代表辦公室的聲明，10%的稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣及英國等地的進口商品。來自其他主要經濟體的產品，包括中國、印度、日本、韓國、巴西和瑞士，則將被課徵12.5%的關稅。美國貿易代表辦公室表示，對於已實施禁止進口強迫勞動產品措施，或承諾採取此類措施的經濟體，將適用較低稅率；而對那些「未能制定並有效執行」相關措施的經濟體，則適用較高稅率。彭博指出，提議對大多數主要貿易夥伴的進口商品課徵至少10%關稅，這是在針對「強迫勞動」問題進行301條款調查後所做的決定。此舉是川普推動恢復其在第一個總統任期首年所實施、但後來被裁定違憲。至於關稅的法律授權部分，是依據《1974年貿易法》第301條（Section 301）所展開的調查後提出的結果。彭博提到，這些關稅不會立即生效，在正式實施前仍須經過公眾意見徵詢與審查程序，因此在任何關稅正式納入法規之前，內容仍可能有所變動。根據公告，書面意見提交截止日期為7月6日，而301條款專家小組預計將於7月7日起召開公開聽證會。美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)在聲明中表示，「我們最重要的貿易夥伴未能解決強迫勞動製造商品的進口問題，這是無法接受的。這使美國勞工被迫在不公平的競爭環境下參與全球競爭。我們不能再容忍這種差距。」這項關稅措施將考驗美國主要經濟夥伴的容忍度，這些國家大多沒有對川普的關稅採取報復措施，而是選擇透過談判達成協議，以降低進口稅並確保市場准入。然而，彭博也透露，這項關稅制度擬設例外條款，來自部分國家的服裝與紡織品進口，將可依較低關稅稅率進入美國市場，而配額將依據美國對這些國家的紡織品出口量來設定。其他產品則完全豁免關稅，包括牛肉、番茄、香蕉、咖啡、柳橙汁及其他食品。已受到其他關稅措施涵蓋的金屬產品不在此次課稅範圍內，某些燃料與化學品也被排除在外。川普的關稅政策在今年2月遭受重大打擊，當時美國最高法院推翻了他利用緊急權力所實施的關稅措施。最初針對強迫勞動做法展開的301調查，涵蓋約60個經濟體。相較於川普曾考慮動用的其他法源依據，301條款關稅被認為法律基礎更穩固且更具彈性，但程序也較為耗時。