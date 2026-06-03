我是廣告 請繼續往下閱讀

伊波拉流行地區入境、有症狀 石崇良：各港埠已建置後送就醫機制

疾管署今（3）日表示，因應世界衛生組織（WHO）於今年5月17日宣布剛果民主共和國（DRC）及烏干達伊波拉病毒感染疫情已構成國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，為確保我國邊境整備及防疫應變量能，衛福部長石崇良今赴桃園國際機場視察檢疫運作，並宣布即起至6月底於4大國際機場針對2國旅遊史無症狀入境者，除了開立自主健康管理敬告單，也提供免費全血採檢。石崇良今日前往桃園機場聽取邊境應變整備簡報，並至發燒篩檢站等處了解各項第一線邊境檢疫作業，另由移民署國境事務大隊說明入境查驗及聯防通報機制。石崇良說，考量非洲2國伊波拉疫情及病毒特性仍有不明之處，且該疾病初期症狀多具非特異性易輕忽，為了防範境外移入風險、加強邊境檢測，及早發現病例，啟動我國防疫及醫療應變作為。石崇良表示，經6月2日專家會議建議，宣布即起至6月30日止，於台北松山機場、桃園國際機場、台中機場及高雄機場等4處國際機場，針對具DRC及烏干達旅遊史的「無症狀」國人及入境旅客，入境時除開立自主健康管理敬告單外，提供免費採檢，採檢屬「自願」性質。由檢疫官穿戴適當防護裝備，於具HEPA設備的採檢室採「全血」5ml，實施期間視國際疫情狀況滾動檢討。至於自上述流行地區入境且「出現症狀者」，石崇良提到，各港埠已建置後送就醫機制，將由合約醫院進行醫療診察，並由邊境相關機關及機場公司協助快速通關。石崇良呼籲，目前剛果民主共和國（DRC）與烏干達2國的旅遊疫情建議等級為第三級「警告(Warning)」，請民眾應避免前往伊波拉疫情流行地區；並請入境旅客應配合政府各項檢疫措施。疾管署表示，入境返國時或返國21天自主健康管理期間，依規定應每日由「民眾主動E回報系統」回報健康狀況，如有疑似伊波拉病毒感染症狀，包括發燒、頭痛、肌肉痛、噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉或出血等，請務必主動通報檢疫人員或撥打防疫專線1922，由衛生單位協助就醫。違反上述規定者，得依傳染病防治法第69條第1項第1款，裁罰新台幣1萬至15萬元罰鍰，請民眾務必配合，共同維護國內防疫安全。