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▲台中麗晨建設今日舉辦賽事發布會，宣布第二屆麗晨台中國際馬拉松12/6登場。（圖／記者金武鳳攝，2026.6.3)

由台中市府運動局與麗晨建設聯手舉辦的第二屆「麗晨台中國際馬拉松」，12月6日在台中水湳中央球場開跑。麗晨建設3日舉辦賽事發布記者會，宣布今年將擴大永續與公益規模，除持續優化賽道及跑者體驗外，更推出「每跑1公里捐2元」公益機制，將跑者的每一步，轉化為改變社會的溫暖力量。麗晨建設表示，本屆賽事預計吸引超過1萬5千名跑者參與，設有全馬、半馬、10公里挑戰組、5公里休閒組，以及全馬與半馬永續組等組別，即日起開放報名，盼藉由國際級賽事規格，進一步提升台中在國內外路跑市場的能見度。集團發言人蕭妃伶表示，馬拉松象徵長期投入與持續累積，與企業推動城市生活品質提升的理念相互呼應。近年來除聚焦建築本業外，也透過運動、文化及公益活動參與城市發展，希望打造兼具健康與宜居特色的生活環境。在公益行動方面，大會宣布啟動「每跑1公里捐2元」計畫，依跑者實際完賽里程累計捐款，所得將支持包括十方啟能中心、台灣運動好事協會、臺灣星動運動協會及台灣火星人運動發展協會等公益團體，投入弱勢兒童、偏鄉運動推廣、女性及高齡族群運動發展等相關工作。賽事也結合在地產業特色，邀請多家台中品牌參與補給服務與活動規劃，從職業球隊指定運動按摩、sNug頂級機能襪到旅禾烘焙、糖村、膳馨、陳允宝泉、大茗、屋馬、大苑子、小時候蛋餅、聖華宮、阿勝師、阿聰師等，希望透過路跑活動的頂級補給體驗，展現城市特色，帶動運動觀光效益。主辦單位表示，今年賽道將以水湳中央公園為核心，串聯中央公園周邊重大建設與城市景觀，包括科湳愛琴橋、台中國際會展中心等地標，讓跑者在競賽過程中感受台中城市發展成果與綠地環境特色。回顧首屆賽事，共吸引來自28個國家、超過1萬2千名跑者參賽，另有大批親友及志工投入活動服務。今年賽事將進一步優化交通管制與分區起跑機制，提升競賽流暢度與安全性，同時維持高額獎金制度，吸引國內外菁英選手參與。主辦單位表示，希望透過持續舉辦國際級馬拉松活動，結合運動、觀光與公益資源，逐步打造具有城市特色的運動品牌，吸引更多國內外跑者認識台中、走進台中。