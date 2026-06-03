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台北市長蔣萬安備詢時一舉一動備受關注，過去因回答不出台北的四獸山，以及被質疑備詢時要依賴台北市政府研考會主委殷瑋才能回答，引起綠營批評。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（3）日受訪時回應，重點還是回答的深度，若對市政夠了解，即使有一些東西記不太清楚，也一定能回答，這應該都是不需看稿能答覆的事。民進黨立委吳沛憶爆料，蔣萬安在議會備詢時，桌前擺放平板，由殷瑋在後方即時打字，透過iPad提供講稿，供他答詢，殷瑋事後則放出影片，秀出時任內政部長徐國勇備詢時面前擺放iPad的畫面，與民進黨立委林楚茵用iPad追劇的畫面反擊。對於蔣萬安昔日答不出四獸山一事，沈伯洋上午出席InnoVEX 2026受訪時表示，對於這些事情的記憶，有時候可能會遺忘，不過，若大家關心四獸山，很推薦能從象山進，再走獅、豹，最後從虎山出來，這種A進B出的方式，是現在很流行的登山方式。沈伯洋指出，更重要的事，因為A進B出變成登山的常態，兩邊交通路網的連結就變得很重要；他提到，台北有150多條步道，很多要A進 B出時，交通路網怎麼銜接？如何友善登山客？這才是應該關心的事情，至於能不能記誦，那就是另外一件事。沈伯洋認為，看不看稿不是重點，他就是不太看稿的人，這三個禮拜參選以來，比如市場動線改造、登山計劃、AI人才招商、搞定變電所，及廚餘怎麼處理等，才是市民最關心如何改善的事，若要討論iPad或是黨綱，都不是那麼合適。沈伯洋強調，重點還是回答的深度，如果對於市政夠了解的話，即使有一些東西不太能記憶，也一定能回答出來，未來方向可能是什麼、現階段以及今年要改善為何？過往已經做了什麼措施，這應該都是不需要看稿能答覆的事。民進黨立委吳思瑤則直言，蔣萬安的問題是，面對議員質詢，若沒有殷瑋，或是後方幕僚cue答案，沒有給提詞、提稿，恐怕蔣萬安就陷入lag、空轉，這才是比較大的問題。吳思瑤提到，所有公務團隊提供的專業資訊、政策內涵，首長應當要精準掌握，而身為市長，要比誰都還懂得政策的內容，而非像蔣萬安支支吾吾，沒有殷瑋筆記、提詞，就無法回答。