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▲愛莉莎莎搶住五星飯店？瑜伽老師控換房 她揭內幕轟：完全被扭曲（圖／愛莉莎莎Threads＠goodalicia）

網紅愛莉莎莎近日與尼泊爾瑜伽老師Raj發生分潤上的爭執，Raj說自己只拿到1%收益，還指控愛莉莎莎跟他們夫妻換房，要夫妻倆去住自己家，愛莉莎莎去住飯店。對此，愛莉莎莎今（3）日再拍影片反駁，表示換房是因為瑜伽老師說飯店住不習慣，她才把自己家讓出來；愛莉莎莎因此怒斥老師記憶錯亂，把事實真相完全扭曲，讓她覺得超級無助。愛莉莎莎昨晚先拍片解釋瑜伽課收益問題，結果瑜伽老師又罵她說謊，更稱愛莉莎莎在他們來台期間，安排他們夫妻住自己家，自己則跑去睡飯店，還取消掉他們1000元早餐的預算。對此，愛莉莎莎今日中午二度拍片反擊，傻眼直呼：「我真的受不了了，就是瑜伽老師的記憶，真的是錯亂到一個極點」。愛莉莎莎解釋，當初瑜伽老師夫婦一起來台灣，課程平台「知識衛星」安排他們住五星級凱撒飯店，但夫妻倆嫌棄飯店沒陽台，無法吹自然風、地毯讓他們過敏，住不習慣，愛莉莎莎才只好臨時決定，將自己的房子借給他們住。愛莉莎莎說她家有陽台又有廚房，瑜伽老師的老婆吃素，可以自己下廚。夫妻倆一開始去到她家時，老婆還稱讚她房子很漂亮，完全沒有Raj文中所指控的髒亂情況。而她把房子讓給老師住，所以才會自己去住飯店。不過Raj後來認為有隱私上的不妥，決定還是不要住愛莉莎莎家，因此愛莉莎莎與知識衛星只能再把夫妻倆送回凱撒，並幫他們升級到行政套房，讓他們可以享受陽台。至於早餐部分，愛莉莎莎解釋，由於行政套房的早餐是要額外加購的，加上他們很早就要到知識衛星拍片，因此最後決定的方案是早餐叫素食到知識衛星吃，就沒選擇加購飯店的餐點，並非故意苛扣他們早餐預算。解釋完這一大串真相後，愛莉莎莎傻眼地說：「對！事情就是這樣，當有人可以把你所有做的事情完全扭曲，然後變成新的版本的時候，你會多麼的helpless，非常的無助」。她也附上當時的對話紀錄來佐證自己的說法，火速直球反擊的方式讓網友大讚：「這次難得想站隊愛莉莎莎」、「應該是這輩子沒看過這麼多錢，結果讓一個人澈底崩壞」、「好瘋的一場戰，完全單方面碾壓」、「本集最大贏家凱撒飯店，什麼事情都不用做，就有一支免費百萬流量廣告了」、「莎莎不用擔心，台灣人大部分還是很正常的，沒人信蕭貪老師」。