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▲不少粉絲搶票時出現「瀏覽已被暫停」的白畫面。（圖／翻攝自拓元）

世界級韓國男團BTS（防彈少年團）即將登陸高雄開唱，繼昨（2）日的會員預售後，第二波「Live Nation Taiwan會員資格」售票於今日中午12點在拓元售票系統正式開搶。沒想到才開賣3分鐘就災情頻傳，許多粉絲的網頁狂跳「異常活動已被暫停」的畫面而無法購票，隨後便有內行網友在社群揭密這並非系統當機，並曝光「切換網路」就能瞬間順暢搶票的神解法。由於是BTS睽違已久的台灣專場演出，開賣前就吸引成千上萬粉絲在電腦前死守，時間一到更是瞬間湧入驚人流量，然而，開賣僅僅過了3分鐘，大批粉絲的手機與電腦畫面突然跳出「Your Browsing Activity Has Been Paused（您的瀏覽活動已被暫停）」的警告字樣，顯示系統偵測到網路或瀏覽器有異常行為。由於許多人卡在這個畫面進不去，不少粉絲都崩潰哀嚎，紛紛誤以為是拓元售票系統再度當機癱瘓。就在一片哀嚎聲中，有部分順利買到票的內行網友趕緊出面解惑，指出「網頁其實沒壞」，這個畫面是因為瞬間流量過大，導致特定網路電信或IP被系統防火牆誤判為機器人而遭到封鎖。不少阿米也紛紛證實這個神解法：「原本狂跳這畫面，立刻切換成手機熱點就可以了」，建議大家遇到這問題可以趕緊換網路試看看。連續兩天的售票大戰，再次證明了 BTS 難以撼動的超狂地位。不過沒搶到的粉絲別太灰心，未完成付款的門票都會被重新放回系統中，此外，明（4）日中午12點還有最後一波「一般售票」全面開賣的機會。阿米們不妨趁現在趕緊檢查網路線、熟練切換熱點的技巧，把握最後進場見偶像的機會！