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桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮時，現場遭學生酸喊「新店市長」；隨後，國民黨桃園市議員詹江村發文批評該名學生「沒家教」，相關言論引發熱議，雖然學生後續已向詹江村道歉，詹也刪除貼文，但仍強調學生不應對來賓出言挑釁。對此，財經網美胡采蘋則公開力挺學生，並狠諷：「新店市長果然官威很大！」胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她無法理解為何一名武陵高中學生因為稱呼張善政為「新店市長」，竟遭到外界痛批沒教養、沒家教、青鳥、敗壞學校名譽，最終不僅學生刪除社群帳號，連家長都出面道歉，而議員則公開表示學生很不應該，整個過程令她感到不解。胡采蘋指出，外界之所以會以「新店市長」稱呼，因為過去曾多次有民眾拍到張善政出現在新北市新店區，其中令她印象最深刻的是今年2月初，社群平台Threads上流傳一段張善政在賣場購買香蕉的影片。她更進一步質疑，當時正值農曆春節前夕，各地方政府應忙於年節交通疏導、市政整備及公共秩序維護等工作，理論上是地方首長最繁忙的時刻。胡采蘋提到，這些並非網路上的空穴來風或刻意帶風向，張善政過去曾因市議會質詢遲到，被議員質疑是因為居住在新店，必須從新北趕赴桃園所致，而他當時稱自己現已住在桃園了。相關質詢紀錄發生於2024年，而到了2026年，他看起來還是住在新店啊？因此，胡采蘋認為，在這樣的背景下，武陵高中學生以「新店市長」稱呼張善政，某種程度上屬於合理質疑。她反問，既然相關說法並非毫無依據，為何最後是學生與家長出面道歉？議員為此大罵武陵高中，結果議員不用道歉，是學生道歉刪帳號？胡采蘋最後諷刺寫下：「新店市長果然官威很大。」