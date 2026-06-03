我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文率團訪美，和舊金山僑學界晚宴時口若懸河，致詞40多分鐘，更一度口渴喝水。期間大談和中共總書記習近平「鄭習會」內容，說只要有效排除台獨，美中可以確保台海穩定和平，更稱和平這條路慢慢走出來，他想知道大陸人會不會被感動，是不是也想結束兩岸悲劇，「不能只靠習總書記個人意志，他是大陸剩下最後一個對台灣有感情、善意的人，如果全中國大陸都反對，習總書記也不能一意孤行」。鄭麗文今在僑界晚宴時指出，4月10日她在北京和中共總書記習近平碰面，5月15日美國總統川普也進行「川習會」，這彰顯和平是大家共同願望。在這關鍵的時刻，國民黨要發揮關鍵力量，因為台海一旦發生戰爭，台灣會變成戰場，下一代會淪為砲灰，時間不站在台灣這邊，這也是為何她要出來參選黨主席，因為現在到2028總統大選，是最關鍵的兩年，和平是唯一的選擇。鄭麗文說，她不是天真浪漫的小學生，講兩岸和平不是一廂情願，她是長期思考這個問題、經過深思熟慮，在重要的歷史時刻義無反顧、挺身而出，扛起這個重任，她的心中有清楚的路徑圖。鄭麗文指出，在她的戰略地圖裡，只有兩岸和解、只有兩岸和平、只有兩岸合作是不夠的，因為缺了美國，所以必須要有美國的理解跟支持，美中和解，全世界才能高枕無憂，而川習會後，清楚釋出跟鄭習會一樣的政治訊息，美中要營造友好穩定的戰略合作關係，管理可能造成衝突的任何風險，而最大的風險就是台獨，只要有效地排除掉了台獨，那麼美中可以確保台海的穩定跟和平。鄭麗文說，和平這條路是一步一步慢慢走出來，她的大陸之行，其實也是想確認大陸人民是否有同樣感情，她的公開談話，能不能感動台灣人民跟大陸人？事實證明，「我應該是成功做到了」，發表談話前，全世界沒有第二個人知道她會說什麼，她想知道大陸人民會不會一樣被感動，一樣想要結束兩岸的悲劇，翻轉一個和平的未來？鄭麗文說，這不能只是靠習總書記個人意志。很多人都說，他是大陸現在剩下最後一個對台灣有感情、善意的人，如果全中國大陸都反對，她相信習總書記也不可能一意孤行，但如果大陸民意都希望看到和平那就不一樣了，那不管誰當總書記，這都是未來的趨勢，不是嗎？