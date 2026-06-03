我是廣告 請繼續往下閱讀

張魁的兒子張峰奇9歲時曾經出家，至今仍篤信佛教，和李亮瑾結婚生下2子後，他一度回歸演藝圈拍攝《戲說台灣》，不過近來他投入創作佛教音樂，還考慮二度出家，李亮瑾則看很開，認為有佛緣也阻止不了，只是張峰奇一心投入信仰，夫妻倆幾乎吃老本，得靠著李亮瑾上節目、接業配維持開銷。張峰奇9歲時曾出家，後來碰到921大地震，父母才讓他還俗，並且送他去學音樂，張峰奇17歲時曾以創作曲〈寺廟〉入圍金曲獎最佳新人，2019年他和李亮瑾結婚，生下2子，現年39歲的他至今仍篤信佛法，雖偶爾參與八點檔以及《戲說台灣》的演出，但收入依舊不穩定，根據《鏡週刊》報導，李亮瑾沒拍戲時也要上通告、接業配增加收入，一家四口仍是租屋，擔心老本也有吃完的一天。不過張峰奇平時不工作時，也會在家當起奶爸，夫妻倆在工作和生活的調度上配合的很好，張峰奇曾說將來有一天，父母不在了，孩子大了，他會將老婆安頓好，沒了牽掛再出家，對於老公一心向佛，李亮瑾看得很開，「如果真的有佛緣，也阻止不了。」對老公的任何決定都會支持。