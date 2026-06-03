我是廣告 請繼續往下閱讀

光子超級運算領導者Lightmatter今（3）日宣布加入輝達NVLink Fusion生態系，以加速其在AI基礎設施高效能光學連接技術的部署。透過該合作，Lightmatter將提供與輝達光學與SerDes技術相容的共同封裝光學（CPO）及近封裝光學（NPO）產品。藉由將Lightmatter的雙向光學連結架構調整至符合輝達的光學與電氣技術，Lightmatter正在為半客製化AI製造廠打造統一的平台，同時將光纖與連接器的需求大幅縮減50%。此架構可讓客戶的半客製化XPU，透過Lightmatter的CPO與NPO產品，與輝達的交換器晶片進行連接，進而在NVLink Fusion生態系中，實現不同供應商晶片之間的無縫高頻寬連結。Lightmatter創辦人暨執行長Nick Harris表示，這正是新世代AI基礎架構的樣貌，透過將Passage CPO解決方案與輝達的NVLink Fusion架構整合，「我們結合了業界最先進的AI平台與全球領先的互連技術，將能推動多個世代的尖端AI模型發展。」輝達工程副總裁Ashish Karandikar表示，AI正逐步融入每一個運算平台，這也意味著資料中心必須進行根本性的重新架構。將Lightmatter的先進光子引擎整合進NVLink Fusion生態系後，輝達的合作夥伴與超大規模客戶將擁有更多選擇與彈性，以前所未有的規模打造專業化且節能的AI基礎架構。650 Group共同創辦人暨分析師Alan Weckel表示：「Lightmatter加入NVLink Fusion生態系，標誌著CPO技術成熟的關鍵里程碑。透過讓其Passage 3D光子技術藍圖與輝達的高速互連技術相容，Lightmatter大幅拓展了其CPO產品的潛在市場，這項合作也為超大規模資料中心業者提供了一個經過驗證的藍圖，以突破傳統I／O瓶頸，並將AI叢集擴展至下一代智慧運算所需的規模。Lightmatter強調，透過加入NVLink Fusion將藉由其領先業界的光子互連技術藍圖，包括Passage CPO與NPO等，為雙方共同客戶提供最高頻寬與最佳能源效率。