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「十次車禍九次快，一次心不在。」鑑於大專院校學生因車速過快而肇生交通事故案件時有所聞，為提升年輕族群交通安全意識，讓學生了解減速慢行及防禦駕駛的重要性，國立臺灣體育運動大學於6月2日舉辦「龜速神功－機車慢騎趣味競賽」，臺中市政府警察局第二分局也到場共襄盛舉，並特別架設移動式測速照相設備，讓學生們紛紛使出渾身解數「拚慢」，現場趣味十足。本次競賽設計兩大關卡，第一關為「方形路口慢騎挑戰」，第二關則為「ㄇ字形及上下坡路段挑戰」，參賽者必須在限定路線內以最低速度平穩前進。比賽過程中，只要腳落地或車輪壓線即遭扣秒，最後依兩關累積完成時間進行排名，騎乘時間最長者獲勝。如何在極低速度下維持車身平衡並精準操控方向，是一項極具挑戰性的騎乘技術。有參賽者左搖右晃，不慎壓線而扼腕嘆息；也有人神情自若、穩健前行，展現優異的低速操控能力。為增添競賽趣味性，第二分局更於現場架設移動式測速照相機，只要參賽者時速超過20公里即「拍照出局」，讓現場學生紛紛化身「龜速高手」，不敢有絲毫大意，最終全數順利過關。除慢騎競賽外，現場也特別設置「無號誌路口」及「閃光號誌路口」交通安全體驗關卡，模擬實際道路環境，讓學生思考行經路口時應如何判斷路權及安全通行。透過互動體驗方式，強化學生對路口停讓、減速觀察及防禦駕駛觀念的認識。第二分局長王國峯表示，測速照相並非以取締開罰為目的，而是希望透過宣導與體驗活動，讓學生了解超速行駛的危險性，建立遵守速限、減速慢行及防禦駕駛的正確觀念。北區大專院校學生機車使用率高，期望透過創新有趣的活動方式，讓交通安全觀念向下扎根，提醒用路人遵守交通規則、行經路口減速慢行並停讓行人，共同降低交通事故發生風險，營造更安全的用路環境。