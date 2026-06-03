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香港戲劇大師鍾景輝今（3）日驚傳過世，享壽89歲，其姪兒鍾至權發布聲明證實，「我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。」關於後事細節，會另外再向外界公布。鍾至權發表聲明，「各位 King Sir 的學生及好友，我是 King Sir 的姪兒。懷著沉痛的心情向大家宣佈，我伯父鍾景輝（King Sir）已於今早在家中睡夢中安詳離世。伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，我們深知大家對他的敬重與愛戴。感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。目前我們家屬正著手處理伯父的身後事。關於後續的喪禮及追思安排，待落實細節後，會再向大家公布。請大家節哀順變。」根據港媒綜合報導，鍾景輝2016年罹患大腸癌，在手術後、拍完《牛下女高音》就淡出圈子，認真休養，先前還曾爆出他疑似入住養老院，DJ夏妙然帶著蛋糕到養老院探望他，後來藝人余俊峰帶著鍾景輝去西貢旅遊，但當時鍾景輝已經全程坐在輪椅上，身形明顯消瘦。鍾景輝畢業於耶魯大學戲劇學院藝術碩士學位，1960年代回到香港後投入表演藝術工作，長年推動香港戲劇發展，和許多演藝機構合作過，還出任香港戲劇協會會長。要說鍾景輝在香港影視產業有多重要，他曾在周潤發報考TVB演員訓練班，因為表現生澀被刷掉的時候，出手將他救回，鍾景輝一眼就看中他的潛力，也就是他那關鍵的一票，才有現在的周潤發。