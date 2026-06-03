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新初教機國機國造 施孝瑋：空軍恐頭痛30年

高雄市空軍岡山基地1架T-34C初級教練機昨日上午8時訓練時傳出失事墜毀意外，造成2名飛行員殉職。統計T-34C教練機在台服役40年已墜毀10架，造成12名飛官殉職。空軍司令部今（3）日表示，將彈射座椅、黑盒子等裝備，納入建案規劃，依期程推動新機籌購事宜。對此，軍事專家施孝瑋表示，依據勇鷹高教機新機剛交機就失事的經驗，新初教機若選擇國機國造，空軍恐將頭痛30年。針對「各界關切T-34型教練機壽期」，空軍司令部今日發布新聞稿表示，空軍T-34型教練機由漢翔公司依約執行維保，依原廠提供壽期規範，目前均未達壽限；且機務狀況正常、後勤零附件供補無虞，並沒有消失性商源疑慮。至於外界質疑T-34教練機缺乏彈射椅、黑盒子，空軍司令部說明，已依該型機飛行時數，前瞻預判屆壽時機，蒐整國、內外商情資訊，並將彈射座椅、黑盒子等裝備，納入建案規劃，依期程推動新機籌購事宜。T-34教練機空軍預計服役至2033年汰換，新一代初教機該國機國造，還是對外採購，再度引發關注，「軍情與航空網站」主編施孝瑋在廣播節目「世界一把抓」中指出，漢翔公司推出案子希望初教機也能自研自製，但是台灣自研自製一款初教機只有30至40架的空間，不符合國際共同開發的潮流，就沒辦法打進國際供應鏈，他舉例，勇鷹高教機就是很可惜的例子，當初若選擇「洋機國造」，選擇M-346教練機，可以在國際組成M-346 International Society （國際社群），可以跟使用M-346教練機的會員交換零件、訊息，如果當初買M-346就可以跟新加坡、以色列空軍建立一定程度訓練管道。施孝瑋說，初教機現在世界上能提供成熟解決方案，真的是兩隻手都數不完，但是若真要搞全世界獨ㄧ無二的初教機，40架不到的市場，大概又要讓空軍頭痛30年。他舉例，勇鷹高教機還有很多待改善空間，其實也讓空軍非常頭痛，還沒交機完就摔了一架，至今也還沒查出失事原因。