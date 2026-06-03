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▲JAM JAM ASIA亞洲音樂節邀請到五月天的瑪莎（右二）擔任共同策展人，今宣布將與告五人共演。（圖／記者吳翊緁攝影）

天團告五人今（3）日現身「2026 潮臺北 TRENDY TAIPEI」記者會，日前宣布11月將登上台北小巨蛋開唱，日期尚未公布。11月遇上男團BTS、男神木村拓哉陸續來台演出，被問到票房壓力？告五人的雲安表示：「還沒去想這件事。」提到開唱日期他則冷笑幾聲，依舊是保密到家。此外，JAM JAM ASIA亞洲音樂節邀請到五月天的瑪莎擔任共同策展人，今他也驚喜宣布邀請到告五人擔任表演嘉賓、一起共演。告五人將再次登上台北小巨蛋開唱，日期預計是在11月，恰巧遇上BTS、LE SSERAFIM、BABYMONSTER、木村拓哉等大咖開唱，被問到是否有票房壓力？雲安表示：「還沒有去想這件事。」提到演出日期則冷笑幾聲，坦言還不能透露，讓人期待。然而有部分粉絲已經推算出演出日期，對此雲安笑回：「那就給大家推（算）吧！」再度攻蛋，告五人預告將會有驚喜，「我們自己也會非常期待第二年的小巨蛋。」被問到對他們來說這次的挑戰是否充滿困難？雲安透露：「目前聽起來是。」JAM JAM ASIA亞洲音樂節邀請到五月天的瑪莎擔任共同策展人，今天特別在《2026潮臺北-JJA啟售記者會》上揭曉親選的兩組卡司，其中最令人驚喜的莫過於邀來同門樂團告五人擔表演嘉賓，並宣布將親自下海參戰，要與告五人「組團」攜手打造限定版共演舞台，為演出增添亮點。提及會點頭答應身兼策展人及演出嘉賓的原因契機？瑪莎打趣笑說：「其實是為了滿足自己在音樂合作方面的『私慾』！」坦言包括總策畫黃韻玲及其他四位策展人都是自己在音樂產業裡於公於私想合作的對象，「想藉由這次機會從他們身上學到更多在音樂產業上不同的觀點和看法。」曾與告五人有幾次短暫合作經驗的瑪莎難掩興奮表示：「一直很欣賞他們的音樂！先前只有在倫敦錄音及五月天的演唱會合作過，覺得不過癮，這次乾脆趁此機會直接加入告五人，反正他們剛好沒有貝斯手的編制，一起好好地在台上玩到爽！」他更自曝從小到大玩團的心願就是「想要有一個女主唱！」，更開玩笑說：「如果我不趁這次機會參加JJA的舞台演出，搞不好以後就不見得有機會了。」