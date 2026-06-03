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▲無人機數量壓倒性優勢 俄羅斯五個月都在「失血」（圖／美聯社／達志影像）

▲無人機數量壓倒性優勢 俄羅斯五個月都在「失血」（圖／美聯社／達志影像）

這場打了超過四年的俄烏戰爭，正在悄悄出現關鍵轉折。進入2026年，無人機徹底重塑了戰場樣貌，戰爭主動權再度易手——而這一次，拿回優勢的是烏克蘭。然而就在局勢轉變的當口，俄羅斯選擇先給烏克蘭一記重拳。烏克蘭各地於1日夜間至2日清晨，遭受俄軍本輪衝突以來規模最大的一波攻擊。俄軍共發射無人機656架、飛彈73枚，烏克蘭空軍雖成功攔截602架無人機（攔截率92%）及40枚飛彈（攔截率55%），但仍有部分穿透防線，釀成重大傷亡。基輔從1日夜間至2日清晨，空襲警報接連響起共5次，合計長達約5個半小時。市長克里契科在社群媒體發文，這波攻擊造成四座醫療設施受損，確認傷者66人，死亡人數攀升至6人。中部第聶伯市同樣滿目瘡痍——集合住宅、民間企業、消防局均遭波及，州長漢查表示確認傷者37人、死亡15人。其中一棟四層樓住宅被徹底摧毀，就在這場大規模空襲發動後不久，俄羅斯總統發言人佩斯科夫6月2日在記者會上突然放話，俄方「始終願意透過和平談判」結束戰爭，甚至聲稱只要澤倫斯基下令撤出俄方所主張的佔領地區，戰事「一日之內」即可終止。普丁本人也暗示衝突「臨近收尾」，卻說不出具體時間表。一個在戰場上仍宣稱佔優勢的大國，為何突然急著談和？答案就藏在無人機戰爭的數字裡。回顧俄烏開戰以來，戰場主動權已至少轉移了四次。開戰初期，俄軍南北夾擊、直逼基輔，烏克蘭被迫坐上談判桌，美方甚至傳出建議澤倫斯基出走的消息。但俄軍攻勢受阻，斬首戰失敗，烏克蘭在美歐軍援下大舉反攻，一路壓著俄軍打，瓦格納傭兵團更一度在後方發動叛亂，俄軍被迫全線收縮。進入相持階段後，隨著川普上台、美援中斷，烏克蘭彈藥告急、資源耗盡，俄羅斯憑藉伊朗和北韓的武器補給逐漸反客為主，主動權再度落入俄手。烏克蘭無人機數量是俄羅斯的兩倍以上，FPV低空攻擊機與重型夜間無人機幾乎無孔不入，戰術不斷創新。俄軍陷入惡性循環——連續五個月，前線陣亡與重傷速度已超過國內的徵兵補充速度，春季攻勢草草收場，部分地段甚至遭烏軍反推。更致命的是，烏克蘭無人機打擊範圍已延伸至俄羅斯縱深1500至2000公里，煉油廠、港口、化肥廠和武器工廠接連癱瘓。世界十大煉油廠之一的圖阿普謝煉油廠至今仍停產，俄羅斯4月煉油量跌至2009年以來最低點。俄央行甚至罕見點名，烏克蘭無人機已成為「影響俄羅斯經濟的重要因素」。連莫斯科都難逃無人機威脅——今年勝利日閱兵，俄羅斯不得不低調草草了事。在這樣的背景下，俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲，一方面宣示武力、製造談判籌碼，另一方面也在釋放「想結束這場仗」的訊號。然而，重新掌握主動權的烏克蘭，現在是否願意停戰仍是未知數。這不只取決於烏克蘭自身對戰局的判斷，更牽涉川普政府的態度，以及歐洲願意走多遠。一場仗的結束，從來不只是戰場上的事。