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輝達執行長黃仁勳此次再度來台在輝達GTC大會演講，也在Computex電腦展現場為供應鏈夥伴站台，晚間則頻頻造訪夜市，與民眾互動熱絡，甚至以熱炒店招待韓國企業高層。下一站將前往韓國，甚至將登上韓國綜藝節目；韓媒認為在這種種操作下，輝達如今已不只是半導體公司了。根據首爾新聞報導，黃仁勳是引領人工智慧時代的重量級人物之一，近來頻繁展現親民作風，不僅造訪夜市，還將登上電視綜藝節目。對此，外界分析認為，為了建立輝達所追求的AI生態系，需要政府、投資人、企業、開發者及消費者等各方全面參與，因此這是一套經過精心設計、目的在全面提升品牌形象的溝通策略。報導提到，在韓國的社群網路上，黃仁勳即將與SK集團會長崔泰源、現代汽車集團董事長鄭義宣、LG董事長具光謨以及Naver創辦人李海珍等企業領袖舉行「五花肉餐敘」的消息，也引發熱烈討論。此外，他預計將在韓國職棒斗山熊隊比賽擔任開球嘉賓，還將登上劉在錫所主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目。對於黃仁勳如此廣泛且高曝光度的親民活動，專家認為，他正在向外界傳達一個訊息，「輝達已不再只是一家半導體公司」。韓媒提到，輝達是一家銷售GPU的企業，如今則試圖轉型為打造完整AI基礎設施的平台型企業。因此，它必須說服整個社會，包括政府、晶片製造商、伺服器業者、雲端服務公司、新創企業、開發者、學術界以及一般消費者等所有關係人。AI生態系的建設需要投入天文數字般的資金，而投資人並不會僅憑財報表現就投入鉅額資本。他們還會評估AI產業是否能持續成長，以及輝達未來是否仍能維持核心地位。韓媒指出，輝達目前推動的不只是技術行銷，而是一場面向政府、產業、資本市場與社會大眾的全方位品牌形象提升工程。