我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文1日率團訪美，首個公開行程拜訪史丹佛大學胡佛研究所。她在座談時提出三個重要主張，建構台灣的AI國防戰略、深化台美實質合作、超越過時的零和思維。鄭麗文說，台海和平穩定有賴兩岸決心，也需要美國支持，台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺佈的棋子，而是積極定義自身未來，並向國際社會承諾和平的重要行為者。鄭麗文訪美的第一個公開行程，也就是到全球頂尖戰略智庫史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution），和許多重量級印太專家學者進行座談交流。鄭麗文說，在交流過程中，戴雅門教授特別向本黨訪問團介紹著名的胡佛塔，這座塔落成於1941年6月，在二戰烽火蔓延之際，胡佛總統在落成典禮上說道：「本機構的宗旨是促進和平。其保存的檔案，是對鼓吹戰爭者的挑戰；也吸引那些尋求和平的人。」八十五年後的今天，這段話依然發人深省。塔上主鐘鐫刻的碑文「我只為和平而鳴」（For Peace Alone Do I Ring），讓她深受感動，這份在世界動盪中對和平的堅持，也與我們此次訪美所欲傳達的理念不謀而合。鄭麗文說，當前東亞格局正迎來大戰略環境的轉變，美中合作、兩岸降溫、中日關係穩定所交織出的東亞新局正悄然成型，必須雙手緊緊抓住這個歷史性的和平窗口，從第一島鏈開始，將對戰爭的焦慮轉化為建設和平的推動力，讓第一島鏈從地緣政治競逐的前線，逐步轉型成為和平與繁榮之鏈。面對未來的挑戰，鄭麗文在座談中提出三項重要主張：第一，建構台灣的AI國防戰略。台灣擁有全球領先的科技與半導體產業優勢，我們必須將這項優勢延伸至國防領域，在軍事決策指揮、情報分析、無人機系統以及防空網絡等方面深化人工智慧技術的運用，以有限資源建立更強大的不對稱防衛能力。第二，持續深化台美實質合作。麗文期待未來台美雙方能在國防安全、供應鏈韌性以及國際參與等領域持續深化夥伴關係。台灣面對兩岸局勢的信心，很大程度來自於美國對台灣長期且堅定的支持。第三，超越過時的零和思維，共同打造亞太新秩序。美中兩大強權應逐步跳脫過時的零和博弈框架，以科技與經濟合作作為雙引擎，攜手共同推動區域的繁榮發展。我們相信，當破壞和平的代價高到所有人都無法承受時，和平就不只是選項，而是必然。在問答交流階段，現場學者也針對區域安全、兩岸關係、多邊和平架構及台灣未來發展等議題提出許多深入問題。鄭麗文也向在座的專家學者重申，台海的和平穩定，除了有賴兩岸彼此的決心，也需要國際社會、尤其是美國的支持。台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺佈的棋子，而是能夠積極定義自身未來、並向國際社會承諾和平的重要行為者。鄭麗文也非常感謝胡佛研究所祁凱立教授及所有與會學者的熱情接待與交流，透過這次的對話，不僅增進彼此理解，也為未來台美智庫與戰略交流奠定更堅實的基礎。和平不是口號，而是需要共同努力實現的目標，本黨會持續努力，向國際社會傳達台灣追求和平、穩定與繁榮的聲音。