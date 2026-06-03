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▲步入機器人場館，映入眼簾的是英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、德州儀器（Texas Instruments）等國外品牌機器人展覽，大力秀出從海外帶來的機器人解決方案。（圖／記者鍾泓良攝影）

樣樣通！韓國：工廠已大量使用機器人

▲智能零售艙的運用，他解釋，零售艙可以讓機器人在一個比較控制環境內部操作，所以穩定性及精確性更高，但目前已經有辦法讓零售機器人在開放場域下訓練及操作。（圖／記者鍾泓良攝影）





煮咖啡、零售 永元智提出設備串聯解決方案

台北國際電腦展（COMPUTEX）進入第二天，今年最大亮點是首度在世貿一館設立機器人場館。現場除了有專門PCB檢測、搬取重物等工業使用機器人之外，更有走入一般生活的應用，譬如煮咖啡、零售服務、醫藥諮詢，連教育學生學習AI編程，讓機器人走入常民生活。步入機器人場館，映入眼簾的是英特爾（Intel）、輝達（NVIDIA）、德州儀器（Texas Instruments）等國外品牌機器人展覽，大力秀出從海外帶來的機器人解決方案。譬如與英特爾合作的韓國機器人公司CIRCULUS表示，他們提供工業及教育類的物理AI解決方案，所開發的ARCos、ARCeye及ARCsafe都已經可以達到「工廠落地」水準，更提到現在韓國工廠內就已經有在使用機器人，更也有與泰國跟日本廠商合作。對於機器人所從事工作，CIRCULUS說明，包括拿取、巡邏及不良品挑選。另外，考量到現在很多學校都在教育學生怎麼使用AI，因此也設計出更小巧的AI／SW 教育機器人，可以讓學生練習編寫程式。除了海外品牌全力展現，台灣廠商也不落人後。同樣屬於Intel夥伴的研揚科技（2395）就設計人型機器人，運用視覺感測及AI感知，檢查產線上的PCB面板，可以加快檢測過程，提升良率。機器人除了可以在生產線運用，同樣也已經走入日常生活。台灣傳動元件大廠上銀科技（2049）便在會場展示出8軸「雙臂物流機器人」，上銀從上游的滾珠螺桿、線性滑軌等零組件，到包括整機製造、軟體及機械訓練皆可滿足客戶需求。上銀表示，8軸「雙臂物流機器人」主要是運用在物流服務上，3、4年前已出貨給美國知名物流業，解決每天6億個包裹的人力需求痛點。其中，最特別在於並非使用夾爪設計，而是吸盤設計，第一個好處就是吸盤不會造成包裹外觀受損。其次是使用夾爪就無法在載貨時填滿所有縫隙，增加商品因為汽車搖晃時所需要面臨的破損風險；雙臂物流機器人所具備的AI就可以分析出如何將不規則的包裹有效放入貨車內，達到密不透風。永彰科技（4523）旗下子公司永元智能（EverMira AI Tech）也在現場展出自身機器人解決方法，現場讓機器人煮咖啡，在智能零售艙內演示怎麼用ODin 人形機器人24小時賣商品。永元智能執行長莊太緯接受《NOWNEWS》訪問表示，永元智能主打「萬物互聯平台」，並由機器人也切入很多入口，所以同樣也有許多智能化設備，包括無人咖啡機、智能零售艙，以及掃地、高空平面清潔牆面、巡邏機器人等，藉由搭建一個平台，串聯不同類型機器人，即使是不同軟體、品牌都可以同時指揮。對於智能零售艙的運用，他解釋，零售艙可以讓機器人在一個比較控制環境內部操作，所以穩定性及精確性更高，但目前已經有辦法讓零售機器人在開放場域下訓練及操作。另外，Vyin RIS機器人則是主打「零售機器人的AI銷售大腦」，把門市機器人變成品牌的王牌銷售，內部設有對話式銷售智慧中樞、情緒化動態推薦系統，以及互動數據洞察，依不同廠商需求來做不同的人機互動，可以在零售店面當起銷售員，若換到藥局就可以變成藥劑師，提供病患症狀需求、健康知識支援及安全品檢測等。