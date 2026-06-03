韓國女星黃正音曾出演《穿透屋頂的High Kick！》、《她很漂亮》等人氣作品，不光在韓國，連在亞洲也擁有超高知名度。近日她透過個人YouTube頻道公開日常Vlog，分享搭公車前往運動的過程，沒想到一路上完全沒有被民眾認出，讓她忍不住開玩笑喊話：「拜託多關心我一下啦！」

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黃正音日常愛搭公車　竟完全沒人認出

影片中，黃正音以休閒穿搭現身，幾乎素顏走在街頭，看起來與一般民眾無異。她透露自己其實很喜歡搭公車，不只覺得方便有趣，孩子們也很愛，因此平時經常利用大眾運輸工具移動。只見她熟練地走到公車站等車，途中還自然地與路人交流互動。

不過上車後，身旁民眾似乎完全沒有察覺她就是知名演員。同行工作人員詢問她是否常常一個人搭公車時，黃正音笑著回答：「我本來就常自己搭，但從來沒有人認出我。」接著又自嘲表示，即使真的被認出來，好像大家也沒有特別在意，逗趣地對鏡頭喊道：「請大家多給我一點關心吧！」

影片曝光後立刻引發討論，不少網友驚訝表示「竟然真的沒人發現是黃正音」、「看起來太自然了」、「這種沒有明星包袱的模樣很有親切感」，也有人笑說「感覺她是真的很享受普通人的生活」，意外圈粉不少觀眾。


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尤露珉編輯記者

我，世新來的！（以前在學校教授都說出社會後在外面可以講這句？）

畢業於世新大學新聞系，從小學開始接觸日韓娛樂。從大家還在反韓時就在追韓星，現在有時候看到現在韓國娛樂在台灣發展成這樣，還是會覺得很...