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▲台北市長蔣萬安、捷克議長韋德齊（左二）出席大安森林公園「哈維爾的長椅」揭幕式。（圖／記者朱永強攝）

台北市長蔣萬安日前宣布，北市府將與輝達合作，透過AI模擬在2036年將北捷文湖線全線優化。台北市長參選人沈伯洋對此指出，與AI無關的實體工程在2026年就能解決，不需要等到市府陣營所提的2036年或過度依賴AI技術。台北市長蔣萬安今（3）日回應表示，希望大家能夠多了解市政，才會真正清楚相關的專案進程期程。蔣萬安今日下午出席大安森林公園「哈維爾的長椅」揭幕式，針對沈伯洋表示優化文湖線現在就可做，蔣萬安回應說，對於文湖線，他昨天談到這個是兩件事情，包括文湖線 2036 年就達到使用年限，市府已經啟動相關後續重製的規劃，包括經費的匡列。另外，與輝達合作的專案，這是針對文湖線導入AI系統相關的技術，也已經開始，而且明年就會完成24個站體的建模規劃，「其實我們都很希望大家能夠多了解市政，才會真正清楚我們相關的專案進程期程。」媒體追問立委吳思瑤說蔣萬安對四獸山路線好像也不熟，沒有殷瑋的話，讀稿好像回答不出來，蔣萬安回應說，昨天還被他太太虧說，最近實在太忙，沒有帶二寶、三寶去爬山，其實台北市對於台北大縱走這個品牌，持續在宣傳行銷城市，而且其實離市區非常近，搭乘大眾運輸工具就可以到附近150個、155個登山步道。蔣萬安說，同時市府從104年開始，也已經累積了14萬人的山友，大家完成了大縱走認證，所以綜合這些很高興，國內外旅客、外賓，他們也都會來台北有機會去走大縱走，所以包括之前鳳凰城姐妹市的市長，他來時候的訪問團，跟他們介紹台北大縱走的整個狀況，以及歡迎他們有機會可以去走走，他們也非常驚豔，也非常有興趣。「所以確實可能我需要抽時間，跟太太、二寶、三寶去爬個山。」