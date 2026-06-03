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台積電在日本熊本縣菊陽町打造兩座晶圓廠，不僅讓許多技術人員進駐，也引來部分投資客關注，帶動房市詢問度。日媒指出，台灣富人階層與部分投資人，將熊本視為「台灣有事」的海外避難據點，悄悄在此置產。根據朝日新聞報導，在日本經營房地產投資與仲介公司的陳先生，在2025年初接到來自許多台灣親友和客戶的大量詢問，這些台灣人看上位於熊本市市內，以及菊陽町、大津町等熊本縣北部地區的獨棟住宅和公寓，且急於完成交易。報導提到，這些人急於完成交易，是有原因的。2024年中國在台灣海峽附近進行了一系列軍事演習，引發台灣的擔憂。許多台灣民眾帶著焦慮的心情進入了新的一年，擔心中國可能即將入侵。報導引述陳先生看法指出，台海局勢越緊張，熊本的房地產需求就越大，這是事實。許多人已經做好了萬一發生什麼事就將家人撤離海外的計劃。至於為什麼是熊本？答案最終指向進駐熊本的台積電，台積電如同捍衛台灣的「矽盾」，也是美國不得不介入維護台海安全的關鍵，日媒指出在2025年公告地價後的增幅，大津町年增20%，菊陽町增加14.5%，且農地轉為住宅和商業用地數量增加，房市熱度提升。不過，實際居住在熊本的僅2成，大多數台灣投資客將物件出租或當成民宿使用，亦有部分房產被閒置；報導引述一名來自新竹的女性投資客說法，她認為，只要有台積電，在熊本就會有穩定的一批台灣人在這，這名女子將台積電和熊本廠區視為避難堡壘。