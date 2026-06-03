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民進黨立委吳沛憶近日稱北市長蔣萬安議會備詢，面前會擺放iPad質疑蔣萬安「蔣稿機」。對此，民進黨立委王世堅今（3）日受訪時直言，重要的事，並非是否有輔助系統、電腦、背後有沒有人提供答案，而是首長回答東西，要有內容、不能答非所問；他也坦言，蔣萬安有其機靈一面，但面對重大建設，應加入其見解、判斷。民進黨下午召開中常會，王世堅會前受訪時表示，每個縣市長，或是行政院長、部會首長，在答詢時，旁邊會有一台電腦在輔助，因為擔任市長、院長，不可能每個細節、數字都倒背如流，而有助理透過資訊提醒首長是好的，畢竟要問的市政個團隊。王世堅提到，重要的事，並非是否有輔助系統、電腦、背後有沒有人提供答案，而是首長回答東西，要有內容，而答覆不能答非所問，不但要切題，且要點出問題的解決方法。王世堅說，蔣市長多次答覆議員時，可能有一些答覆答非所問，或者答得有點敷衍，也就是背後提供資料的助理群，是不是太不用功？沒有針對問題答覆，這才是最大的重點。王世堅認為，在助理群提供資料後要加入其見解、判斷，以及要做政治承諾、政治責任，所以不在乎「工具」，而是在乎首長的答覆，這可能就是蔣萬安要加強的地方。王世堅坦言，蔣萬安有其機靈一面，在一些答詢時蠻機鋒，但在重大的建設案時，蔣必須更斟酌，該答覆必須加入首長的東西，不能只是以電腦呈現出來其助理打出的部分，這只能當成補強，而非正式具體答覆。