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枯水期清淤 全台清1,107萬立方公尺

經濟部水利署今（3）日表示，針對近期水庫蓄水率較低的南部地區水情，目前台南曾文、烏山頭及南化水庫蓄水量仍有約7,200萬噸，且農業一期作稻作已於5月31日順利完成供灌，可進一步節省水庫出水量，公共用水供應至6月底仍保有1個月安全蓄水量。根據水利署統計，中部以北水庫都接近滿庫；曾文水庫蓄水率已跌破10%、烏山頭水庫為15.2%，南化水庫21.7%。水利署說明，今年枯水期迄今主要水庫集水區降雨量不足歷史同期5成，但透過曾文南化聯通管及高雄北送調度機制，已有效提升區域水源調配彈性。曾文南化聯通管自2025年6月至11月間反向輸送甲仙堰川流水約1,300萬噸蓄存烏山頭水庫，並於今年1月至5月間由曾文水庫支援南化水庫供水約2,000萬噸。高雄地區則啟用伏流水及抗旱水井，讓高屏溪在滿足高雄地區用水同時，仍有餘裕水源自2025年10月起每日北送台南約10至15萬噸，累計已調度約2,500萬噸水量；同時，再生水、伏流水及抗旱水井等多元水源亦持續投入供水，其中南部再生水每日約14萬噸，累計使用量約5,200萬噸，有效支撐整體供水穩定。水利署補充，為提升水庫蓄水效能及蓄豐濟枯能力，已利用枯水期水庫水位較低期間加強清淤作業。自去年12月迄今，全國23座主要供水水庫清淤量達1,107萬立方公尺，為近5年平均值之1.2倍，其中曾文水庫清淤量達391萬立方公尺，為近5年平均之2.1倍，有效提升水庫蓄水空間與調蓄能力。依中央氣象署預報，6月5日起至中旬前半受鋒面及西南季風影響，將有較明顯降雨訊號，水利署將把握本次降雨契機，加強引水蓄存及跨區調度，並視水情變化適時啟動各項供水應變措施，全力確保全台供水穩定。